WhatsApp: como recuperar fotos e vídeos apagados do app

Recuperar fotos e vídeos apagados do WhatsApp é possível de algumas formas no Android e iPhone ( iOS ). A função é útil para quem se arrependeu de excluir mídias e precisa recuperá-las. Vale dizer, no entanto, que a melhor forma é de previnir que isso aconteça é realizando um backup de conversas com frequência. Mesmo assim, caso você não seja adepto da prática, é possível recorrer a algumas outras alternativas, como através do Google Fotos , Google Drive ou iCloud . Também é possível, por exemplo, utilizar alguns aplicativos para recuperar suas mídias. Saiba como utilizar as opções nas próximas linhas.

Restaurando backup do Google Drive ou iCloud

O WhatsApp possui uma função de backup automático, onde as mídias podem ficar salvas no dispositivo no Google Drive, para usuários de Android, ou no iCloud, para usuários de iPhone (iOS). A opção, no entanto, deve estar ativada antes do momento no qual o arquivo foi apagado, sendo também uma dica para prevenir que suas mídias sejam perdidas futuramente.

Para acessar a função, basta tocar nos três pontinhos, no canto superior direito da tela, e selecionar a opção “Configurações”. Na tela seguinte, vá em “Conversas”, deslize a tela para baixo e selecione “Backup de conversas”. Nesta aba, os usuários podem conferir a periodicidade da realização dos backups, assim como a data do último salvamento.

Caso a mídia tenha sido apagada antes do último backup, ainda existe a opção de recuperá-la desinstalando e instalando logo em seguida o aplicativo. Nesse momento a opção “Restaurar” estará disponível para completar a ação.

Utilizando apps para ver mensagens apagadas

Para usuários do sistema operacional Android, é possível recorrer a aplicativos que podem restaurar arquivos de vídeo e imagens apagados no WhatsApp. Eles estão disponíveis para download na loja do Google gratuitamente. O WhatisRemoved+, por exemplo, funciona detectando as notificações da rede social para ter acesso às mensagens. Por isso, é preciso permitir que o aplicativo tenha acesso a todas as permissões no momento de ativá-lo.

Em seguida, é necessário selecionar o ícone do WhatsApp, que aparece na tela inicial, e tocar em “Sim, Salvar Arquivos” para realizar a ação. O app ainda possui um diferencial que é poder salvar mídias de outras redes sociais, como o Telegram e o Facebook, por exemplo.

O Restory funciona de forma similar ao WhatisRemoved+, exigindo a permissão para ter acesso às notificações e, assim, ao armazenamento externo. Existem abas no app que registram arquivos de mídia e conversas apagadas.

Verificando o Google Fotos

Com o celular sincronizado no Google Fotos, o usuário possui acesso a um período de recuperação de arquivos que dura 60 dias - isto é, caso o recurso de backup e sincronização esteja ativado. Já no caso do recurso desativado, os arquivos apagados podem ser recuperados em até 30 dias. Assim, os itens permanecem na lixeira por um período de tempo, a depender da configuração, antes de serem excluídos de maneira definitiva.

Para a recuperação, acesse o aplicativo do Google Fotos e, em seguida, toque no ícone “Biblioteca”. Na parte superior da tela, acesse a opção “Lixeira” e veja todos os itens armazenados. Assim, escolha a foto selecionada para recuperá-la ou excluí-la permanentemente.

Verificando a galeria de fotos do WhatsApp no dispositivo

Ao realizar uma limpa no celular, algumas fotos do WhatsApp podem ser excluídas sem querer. O lado bom é que é possível recuperar as fotos apagadas do aplicativo de mensagens com o gerenciador de arquivos ou nuvem do aparelho.

Para isso, vá até “Gerenciador de Arquivos" e escolha “Armazenamento Interno”. Após isso, siga para a pasta “Android” e, dentro dela, clique em “Media”. Siga até a pasta “Com.Whatsapp” e “WhatsApp”, assim como em “Media” novamente para visualizar o tipo de arquivo que será restaurado. Além de fotos, também é possível recuperar gifs, áudios, documentos, figurinhas e vídeos.

No caso de fotos, clique em “WhatsApp Images”. Em seguida, apenas mova o item que deseja recuperar para uma outra pasta, clicando na opção de compartilhar e escolhendo essa nova pasta. Ainda neste processo, em “Sent”, o usuário também pode visualizar todas as fotos enviadas por meio do app.

