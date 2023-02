Al-Hilal x Real Madrid ao vivo: onde assistir à final do Mundial de Clubes

Al-Hilal e Real Madrid disputam a final do Mundial de Clubes da Fifa neste sábado (11). A partida está marcada para as 16h, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, no Marrocos, e será transmitida ao vivo pelo Globoplay, que reproduz a programação da TV Globo online e em tempo real. Para acessar, basta fazer login no streaming com uma Conta Globo, que é grátis. O time saudita, que derrotou o Flamengo, busca seu primeiro título na competição, enquanto os merengues tentam levantar a taça pela oitava vez. Confira, no tutorial a seguir, como assistir à final do Mundial de Clubes pelo Globoplay.