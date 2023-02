Alhaitham em Genshin Impact: veja gameplay, build e comps

Alhaitham é o novo personagem cinco estrelas do game Genshin Impact , especificamente da região de Sumeru. Ele é um escriba da Academia e um talentoso espadachim proficiente em Dendro, o último elemento adicionado ao gameplay do RPG da HoYoverse. Na equipe do jogador, o character exerce a função de DPS, pois é o principal causador de dano com suas Habilidades Elementais. Vale lembrar que o jogo está disponível grátis para PC, PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ) e celulares Android e iPhone ( iOS ).

Usuários podem gastar Gemas Essenciais e Destinos Entrelaçados no banner de Alhaitham por tempo limitado, até o próximo dia 7 de fevereiro. Confira, a seguir, a melhor build do personagem e como conseguir o personagem em Genshin Impact.

História

Descrito como um homem de grande inteligência e talento, Alhaitham é o atual escriba da Academia de Sumeru, responsável por classificar e arquivar documentos oficiais e importantes. Como consequência, ele é dotado de muito conhecimento e, por vezes, suas principais intenções acabam ocultas. Já que sua presença nas reuniões não costuma ser necessária, o personagem é muito difícil de encontrar, além de ser muito discreto.

Durante a história, fica claro que ele não concorda com a postura elitista da Academia, que é quem governa a Terra da Sabedoria. Além disso, diferentemente dos estudiosos gananciosos e soberbos, Alhaitham apenas busca pelo tipo de conhecimento pelo qual realmente se interessa. Ainda, ele foi um dos principais articuladores para o bom êxito da missão de resgate da Arconte Dendro.

Gameplay

O conjunto de habilidades de Alhaitham lembra bastante a personagem Keqing, mas a sua build é relativamente mais fácil de montar por ser focada em Proficiência Elemental. Ele é capaz de desferir Dano Dendro constante com seus golpes coordenados, o que permite encaixá-lo em várias composições de equipe diferentes.

A sua Habilidade Elemental se chama Entendimento Mútuo: Representação do Conhecimento. Com ela, Alhaitham realiza uma rápida investida em direção a um inimigo para causar Dano Dendro, mas também é possível manter o botão pressionado e mirar em alguma direção específica para se teletransportar. Com seu primeiro talento passivo, ele consegue gerar uma unidade de Espelho Cortante, que pode ser acumulado até três vezes e desfere ataques coordenados por tempo limitado.

Já o seu Supremo, Alienação: Restrição da Ilustração, cria uma área em que repetidos cortes de Dano Dendro são desferidos. Quanto mais Espelhos Cortantes estiverem ativos, mais dano a habilidade causará. O jogador também tem a opção de utilizar o Supremo para gerar Espelhos Cortantes caso ele não esteja com todas as cargas. Esta também é uma opção interessante, já que o maior potencial de dano de Alhaitham está na Habilidade Elemental.

A Proficiência Elemental é importante para o Alhaitham porque o seu segundo talento passivo, Revelação da Floresta dos Enigmas, é capaz de aumentar o dano das suas habilidades em até 100% com base neste atributo. Por isso, é importante buscar artefatos, armas e atributos secundários que a aumentem o máximo possível — mirando pelo menos os 500 de Proficiência Elemental.

Build e composição

O melhor conjunto de artefatos para Alhaitham é Sonhos Dourados. Com duas peças, o jogador garante um bônus de 80 de Proficiência Elemental. Já com quatro, seus atributos ganham um bônus com base no Tipo Elemental dos demais membros da equipe. Por exemplo: caso um segundo integrante seja do elemento Dendro, ele ganha mais 14% de ataque. Já no caso de elementos diferentes, a Proficiência Elemental aumenta em 50 para cada personagem.

Caso os atributos já estejam bons, é possível utilizar quatro peças do conjunto Memórias da Floresta em vez disso para reduzir a resistência Dendro dos inimigos. Em adição, equipar duas peças desse conjunto garante um bônus de 15% de Dano Dendro.

É recomendado que o jogador busque como atributos principais: Proficiência Elemental na ampulheta; Bônus de Dano Dendro no cálice; e Taxa Crítica ou Dano Crítico na coroa. Caso a Proficiência Elemental esteja abaixo do esperado, também é possível trocar o cálice para suprir essa falta. Já nos atributos secundários, é preferível buscar Proficiência Elemental, Recarga de Energia, Taxa e Dano Crítico.

Qualquer espada que aumente a Proficiência Elemental será de grande valor para Alhaitham. Entre elas, vale citar a Espinha de Ferro, a espada do ferreiro, como uma das opções mais baratas. Também existe a espada Chuva Floral, que foi uma das recompensas de evento de Inazuma por tempo limitado.

Já no caso das espadas mais valiosas e difíceis de conseguir, a melhor opção é a Luz das Folhas Cortadas, que está disponível no banner do sistema de gacha por tempo limitado. Também é possível aproveitar armas cinco estrelas como Juramento pela Liberdade e Cortadora da Neblina Reforjada.

Por fim, as composições de equipe do Alhaitham podem ser bastante variadas, especialmente para aproveitar o buff do conjunto de artefatos. Para melhor desempenho, é interessante ter algum personagem que também consiga diminuir a resistência Dendro dos inimigos. Veja alguns exemplos de times:

Alhaitham (Dendro), Collei (Dendro), Fischl (Electro), Barbara (Hydro);

Alhaitham (Dendro), Yaoyao (Dendro), Raiden Shogun (Electro), Xingqiu (Hydro);

Alhaitham (Dendro), Nahida (Dendro), Yelan (Hydro), Bennett (Pyro);

Alhaitham (Dendro), Nahida (Dendro), Yelan (Hydro), Kuki Shinobu (Electro);

Alhaitham (Dendro), Yaoyao (Dendro), Fischl (Electro), Kazuha (Anemo);

Alhaitham (Dendro), Collei (Dendro), Kuki Shinobu (Electro), Sucrose (Anemo).

Como conseguir Alhaitham em Genshin Impact

Assim como os outros personagens cinco estrelas de Genshin Impact, Alhaitham está disponível por tempo limitado, entre até dia 7 de fevereiro. As orações nesse período de evento também têm maiores chances de garantir as personagens quatro estrelas Xinyan, Yunjin e Yaoyao. Vale lembrar que é preciso gastar uma unidade de Destino Entrelaçado por cada tentativa.

O jogo traz um sistema chamado "pity", que aumenta as chances de uma recompensa cinco estrelas após ao menos 75 tentativas. Caso o personagem não venha até a oração de número 89, é garantido que a 90ª será uma recompensa cinco estrelas. Ainda assim, o jogador tem 50% de chances de não conseguir o Alhaitham, mas sim um personagem aleatório do banner do Mochileiro. Caso isso aconteça, a próxima recompensa cinco estrelas será com certeza a do banner desejado.