Apuração do Carnaval 2023 RJ: veja horário e como assistir ao vivo

A apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro no Carnaval 2023 acontece às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O evento será transmitido ao vivo pela TV Globo e pode ser assistido online no Globoplay , que retransmite o sinal aberto da emissora. Para descobrir o resultado da apuração, basta acessar o serviço de streaming pela versão web ou pelo aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ) utilizando os dados de uma Conta Globo, que é gratuita. Novos usuários devem fazer cadastro com e-mail e senha ou reutilizar as informações de contas Facebook , Google ou Apple .

A Acadêmicos do Grande Rio é a atual campeã do Carnaval carioca e busca o bicampeonato em 2023. Veja abaixo como assistir à apuração das notas recebidas pelas agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo e online no Globoplay.

1 de 7 Apuração do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro tem transmissão ao vivo e online no Globoplay — Foto: Divulgação/Liesa Apuração do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro tem transmissão ao vivo e online no Globoplay — Foto: Divulgação/Liesa

Apuração do Carnaval do Rio de Janeiro ao vivo: como assistir pelo PC

Passo 1. Para assistir à leitura das notas das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) e clique em "Agora na TV";

2 de 7 Folião deve clicar na aba “Agora na TV” para assistir à apuração do Carnaval do Rio — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Folião deve clicar na aba “Agora na TV” para assistir à apuração do Carnaval do Rio — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, dê um clique no botão "Assista agora" para visualizar a tela que permite fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

3 de 7 Fazer login ou cadastro na Conta Globo permite acompanhar o resultado do Carnaval 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Fazer login ou cadastro na Conta Globo permite acompanhar o resultado do Carnaval 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login com seu e-mail e senha já cadastrados. Se preferir, vincule os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, clique em "Entrar". Se você ainda não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

4 de 7 Para descobrir a campeã do Carnaval 2023 no Rio, usuário deve fazer login com seus dados cadastrados na Conta Globo ou dados de contas pessoais externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para descobrir a campeã do Carnaval 2023 no Rio, usuário deve fazer login com seus dados cadastrados na Conta Globo ou dados de contas pessoais externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Informe todos os dados solicitados, aceite os termos de uso e clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão da apuração do Carnaval 2023 inicie rapidamente.

5 de 7 Assim que finaliza o cadastro na Conta Globo, espectador pode assistir à apuração das escolas de samba — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Assim que finaliza o cadastro na Conta Globo, espectador pode assistir à apuração das escolas de samba — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Apuração do Carnaval do Rio de Janeiro ao vivo: como assistir pelo celular

Passo 1. Para acompanhar a apuração do Carnaval 2023 pelo celular, inicie o aplicativo do Globoplay e toque na guia "Agora". Depois, pressione o botão "Assista agora" para fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

6 de 7 Divulgação das notas das agremiações do Rio de Janeiro tem transmissão ao vivo no celular pelo app do Globoplay a partir das 16h — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Divulgação das notas das agremiações do Rio de Janeiro tem transmissão ao vivo no celular pelo app do Globoplay a partir das 16h — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Digite seu e-mail e senha já cadastrados na Conta Globo ou aproveite as informações de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, toque no botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se", preencha seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por último, pressione o botão "Cadastrar" para finalizar o procedimento.

7 de 7 Login ou cadastro na Conta Globo são feitos usando dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login ou cadastro na Conta Globo são feitos usando dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como acompanhar a apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, aproveite as dicas deste tutorial para descobrir qual agremiação será a campeã do Carnaval carioca ao vivo e online.

