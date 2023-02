Apuração do Carnaval 2023 SP: veja horário e como assistir ao vivo

A apuração dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo será realizada às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (21), no Sambódromo do Anhembi. A leitura das notas vai definir a campeã do Carnaval 2023 e contará com transmissão ao vivo e online no Globoplay, por meio do sinal aberto da TV Globo. Usuários cadastrados em uma Conta Globo podem acessar a plataforma de streaming gratuitamente pelo computador ou pelo aplicativo disponível para celulares Android ou iPhone (iOS). Novos usuários devem realizar um cadastro rápido, bastando utilizar e-mail e senha ou aproveitar as informações de contas Facebook, Google ou Apple.