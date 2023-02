Auxílio Brasil 2023: como consultar calendário de fevereiro pelo app

O calendário de pagamentos de fevereiro do Auxílio Brasil pode ser consultado diretamente pelo aplicativo do benefício, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Os valores serão pagos a partir do dia 13 deste mês, começando pelos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Vale ressaltar que, embora o programa tenha voltado a se chamar Bolsa Família, o nome do app permanece o mesmo nas lojas Google Play Store e App Store. No tutorial abaixo, confira como consultar o calendário de fevereiro do Auxílio Brasil pelo aplicativo.