Banco Central reabre consulta a valores a receber; veja se tem direito

O Banco Central do Brasil reabriu, nesta terça-feira (28), a consulta ao Sistema Valores a Receber (SVR). A ferramenta, suspensa desde abril de 2022, informa se os cidadãos têm dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras. Ao todo, são R$ 6 bilhões em valores a serem distribuídos entre 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Para fazer a consulta, basta acessar "valoresareceber.bcb.gov.br/publico" e informar o número do seu CPF ou CNPJ. Os saques começam a partir das 10h de 7 de março, próxima terça-feira.

Caso o cidadão tenha valores a receber, deverá retornar ao site do Banco Central e clicar em "Acessar o SVR". Se não houver fila de espera, ele será transferido para a página de login da conta gov.br. Vale ressaltar que, para acessar valores de pessoa física, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro. No caso de valores de pessoa jurídica, a conta precisa ter o CNPJ a ela vinculado. Veja, no tutorial a seguir, como consultar se você tem dinheiro esquecido em bancos.

1 de 3 Banco Central reabre consulta a dinheiro esquecido em bancos; veja como saber se você tem direito — Foto: Pond5 Banco Central reabre consulta a dinheiro esquecido em bancos; veja como saber se você tem direito — Foto: Pond5

Como consultar dinheiro esquecido em bancos no Sistema Valores a Receber

Passo 1. Acesse o site do Banco Central (valoresareceber.bcb.gov.br/publico) para consultar dinheiro esquecido. Em seguida, informe seu CPF e data de nascimento. Prossiga clicando em “Consultar”;

2 de 3 Site do Banco Central para dinheiro esquecido permite fazer consulta usando apenas CPF e data de nascimento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Site do Banco Central para dinheiro esquecido permite fazer consulta usando apenas CPF e data de nascimento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Veja na tela se você tem valores a receber ou não. Caso tenha valores a receber, retorne ao site do Banco Central a partir das 10h do dia 7 de março, próxima terça-feira, para acessar o Sistema de Valores a Receber (SVR) e saber como solicitar a devolução.

3 de 3 Consulta de dinheiro esquecido em bancos é realizada rapidamente pelo Banco Central — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Consulta de dinheiro esquecido em bancos é realizada rapidamente pelo Banco Central — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Dicas para não cair em golpes envolvendo o Sistema Valores a Receber

Para não cair em golpes envolvendo a consulta e o resgate de dinheiro esquecido em bancos, lembre-se de que o único meio legítimo para verificação e solicitação de saque das quantias é a página oficial do Banco Central (valoresareceber.bcb.gov.br). Caso receba algum link via WhatsApp ou por SMS informando que é possível fazer o resgate via Pix, por exemplo, não abra.

Vale lembrar ainda que o Banco Central não entra em contato com os brasileiros. Isso significa que quaisquer ligações, SMS ou e-mails em nome da entidade são fraudes. As instituições que devem os valores também não solicitam dados pessoais como senha ou exigem pagamentos de tarifas para devolução do dinheiro. Por isso, nunca forneça credenciais de login, documentos de identificação ou faça pagamentos para receber os valores.

