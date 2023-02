BBB 23: quando vai tocar o Big Fone? Veja datas e como assistir ao vivo

O Big Fone do BBB 23 vai tocar duas vezes nos próximos dias devido à "Semana Turbo". O primeiro toque acontece na tarde desta quinta-feira (23), e quem o atender ganhará um "Poder Supremo" surpresa. Depois, o telefone vai tocar no sábado (25), a partir das 22h25 (horário de Brasília) — ou seja, durante o programa ao vivo —, e o brother que o atender, além de ficar imune, terá que indicar um participante para o paredão. O público pode assistir aos dois momentos online no Globoplay , por meio do sinal aberto da TV Globo . Para isso, basta acessar o streaming gratuitamente na versão web para PC ou pelo aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ), usando os dados de uma Conta Globo.

Para quem ainda não for cadastrado no Globoplay, um registro simples precisa ser feito informando e-mail e senha ou aproveitando os dados de contas Facebook, Google ou Apple. Confira abaixo como será a dinâmica da semana do Big Brother Brasil 23 e como assistir aos dois toques do Big Fone ao vivo.

1 de 7 Big Fone tocará duas vezes na "Semana Turbo" do BBB 23; veja como assistir ao vivo pelo Globoplay — Foto: Divulgação/Globo Big Fone tocará duas vezes na "Semana Turbo" do BBB 23; veja como assistir ao vivo pelo Globoplay — Foto: Divulgação/Globo

📝 Porcentagem BBB 22 paredão: como faço para descobrir? Comente no Fórum do TechTudo

Como é a dinâmica da semana do BBB 23

A dinâmica da "Semana Turbo" do BBB 23 começa na tarde desta quinta-feira (23), com o toque do primeiro Big Fone. Quem o atender será premiado com um "Poder Supremo" surpresa. Na noite do mesmo dia, haverá uma Prova do Líder ao vivo e a formação de um paredão relâmpago. Então, no programa ao vivo de sábado (25), que começa por volta das 22h25 (horário de Brasília), ocorre a eliminação do paredão e, na sequência, o telefone da casa mais vigiada do Brasil toca novamente. O brother que atender o segundo telefonema ganhará imunidade e terá o dever de indicar um jogador para a próxima berlinda.

Na manhã do domingo (26), ainda vai ocorrer uma prova para definir um novo líder e o novo anjo da casa. Em seguida, na noite do mesmo dia e durante a edição ao vivo, o segundo paredão da semana será formado — contando, inclusive, com uma prova "Bate-Volta". Por fim, na terça-feira (28) acontece a eliminação do emparedado mais votado pelo público.

Como assistir aos dois toques do Big Fone ao vivo pelo PC

Passo 1. Para assistir aos toques do telefone da casa do BBB 23 ao vivo na Globo, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) no momento em que o Big Fone for acionado e acesse a seção "Agora na TV";

2 de 7 Que dia toca o Big Fone BBB 23? Para acompanhar ao vivo o toque do telefone na Globo, espectador deve entrar na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Que dia toca o Big Fone BBB 23? Para acompanhar ao vivo o toque do telefone na Globo, espectador deve entrar na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na página seguinte, dê um clique no botão "Assista agora" para visualizar a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

3 de 7 Fazer login ou cadastro na Conta Globo permite ao público assistir ao toque do Big Fone pelo sinal aberto da Globo ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Fazer login ou cadastro na Conta Globo permite ao público assistir ao toque do Big Fone pelo sinal aberto da Globo ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login inserindo e-mail e senha cadastrados no serviço. Se preferir, é possível utilizar as informações de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, vá em "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se";

4 de 7 É possível fazer login na Globo com dados de contas do Facebook, do Google ou da Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É possível fazer login na Globo com dados de contas do Facebook, do Google ou da Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Preencha todos os dados solicitados, aceite os termos de uso e privacidade e conclua o processo clicando no botão "Cadastrar" para a transmissão da Globo ao vivo iniciar.

5 de 7 Após concluir o cadastro gratuito na Conta Globo, telespectador pode descobrir quem vai atender o telefone do BBB 23 ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após concluir o cadastro gratuito na Conta Globo, telespectador pode descobrir quem vai atender o telefone do BBB 23 ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como assistir aos dois toques do Big Fone ao vivo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar os momentos em que o Big Fone do BBB 23 tocará ao vivo, entre no aplicativo do Globoplay e toque na guia “Agora". Em seguida, pressione o botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

6 de 7 Que dia vai tocar o Big Fone no BBB 23? Toques do Big Fone ao vivo podem ser assistidos pelo celular, por meio do app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Que dia vai tocar o Big Fone no BBB 23? Toques do Big Fone ao vivo podem ser assistidos pelo celular, por meio do app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Insira seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou aproveite os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Então, pressione o botão "Entrar". Se você não possuir uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se", digite os dados solicitados e concorde com os termos de uso. Para finalizar o procedimento, vá no botão "Cadastrar".

7 de 7 Pelo celular, também é possível utilizar dados de outrs contas para facilitar o login — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Pelo celular, também é possível utilizar dados de outrs contas para facilitar o login — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe quando o Big Fone do BBB 23 vai tocar, aproveite as dicas e entre no Globoplay para descobrir quem vai atender o telefone do reality show ao vivo e online.

Veja também: BBB 23: como votar para eliminar um participante