BBB 23: que horas o Big Fone toca hoje? Veja como assistir ao vivo

O Big Fone do Big Brother Brasil 23 tocará ao vivo pela segunda vez às 11h46 (horário de Brasília) desta quinta-feira (9), na TV Globo. Quem atender o telefone estará direto no próximo paredão do reality. A dinâmica será retransmitida online no Globoplay, que pode ser acessado gratuitamente pelo computador, na versão web do serviço de streaming, ou pelo aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS), utilizando os dados de uma Conta Globo. Quem ainda não for cadastrado deve se inscrever usando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook, Google ou Apple. A seguir, veja como vai funcionar a dinâmica do Big Fone e como assistir ao toque ao vivo.