Botafogo x Bangu: como assistir ao jogo na CazéTV ou Twitch

O jogo entre Botafogo e Bangu será exibido ao vivo e com exclusividade pelo streamer Casimiro Miguel neste sábado (11), às 19h. Por meio dos canais do influenciador digital no YouTube e na Twitch — CazéTV e Casimito, respectivamente —, o público pode conferir de graça a partida válida pela oitava rodada da Taça Guanabara, a fase de grupos do Campeonato Carioca de 2023. Caso vença, o time de General Severiano pode assumir temporariamente o topo da tabela, enquanto o Alvirrubro tem a chance entrar no G4. Confira, a seguir, como assistir ao jogo online e com imagens.