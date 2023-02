Carioca: como assistir aos jogos de Vasco e Botafogo nas lives do Casimiro

O streamer Casimiro Miguel está transmitindo os jogos do Vasco e do Botafogo no Campeonato Carioca 2023 em seus canais "casimito" e "CazéTV" na Twitch e no YouTube, respectivamente. Você poderá assistir às partidas gratuitamente: para isso, basta apenas acessar os canais e acompanhar os duelos com imagens e narração. No entanto, é importante lembrar a transmissão ocorrer apenas nos jogos em que Vasco e Botafogo têm o mando de campo. Veja, a seguir, um passo a passo de como assistir aos jogos das equipes cariocas na Cazé TV.