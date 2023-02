Carnaval 2023: onde assistir ao desfile das escolas de samba do Rio

As escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro desfilam na Marquês de Sapucaí no domingo (19) e na segunda-feira (20), a partir das 22h. Com apresentação de Maju Coutinho e Alex Escobar e comentários de Milton Cunha e Pretinho da Serrinha, a transmissão da passagem das agremiações pelo sambódromo será exibida ao vivo na TV Globo . O sinal aberto da emissora é retransmitido online no Globoplay , que pode ser acessado gratuitamente pelo computador ou pelo aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ), utilizando os dados de uma Conta Globo.

Quem não for cadastrado deve ser inscrever de forma rápida: basta usar e-mail e senha ou aproveitar as informações de contas Facebook, Google ou Apple. Veja, a seguir, a ordem dos desfiles e como assistir às escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo e online no Globoplay.

1 de 7 Desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro tem transmissão ao vivo e online no Globoplay — Foto: Divulgação/Liesa Desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro tem transmissão ao vivo e online no Globoplay — Foto: Divulgação/Liesa

📝 Blocos de Carnaval 2023: há um site que mostra onde estão as festas? Comente no Fórum do TechTudo

Ordem dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro

19 de fevereiro (domingo)

Império Serrano - 22h

Grande Rio - Entre 23h e 23h10

Mocidade - Entre 00h e 00h20

Unidos da Tijuca - Entre 01h e 01h30

Salgueiro - Entre 02h e 02h40

Mangueira - Entre 03h e 03h50

20 de fevereiro (segunda-feira)

Paraíso do Tuiuti - 22h

Portela - Entre 23h e 23h10

Vila Isabel - Entre 00h e 00h20

Imperatriz - Entre 01h e 01h30

Beija-Flor - Entre 02h e 02h40

Viradouro - Entre 03h e 03h50

Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro ao vivo: como assistir pelo PC

Passo 1. Para assistir ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) e clique na aba "Agora na TV";

2 de 7 Onde assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro? Transmissão ao vivo das apresentações acontece na seção “Agora na TV” do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Onde assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro? Transmissão ao vivo das apresentações acontece na seção “Agora na TV” do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na página seguinte, vá em "Assista agora" para visualizar a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

3 de 7 Desfile de Carnaval 2023 RJ: fazer login ou se cadastrar na Conta Globo permitem ao público assistir ao sinal aberto da Globo ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Desfile de Carnaval 2023 RJ: fazer login ou se cadastrar na Conta Globo permitem ao público assistir ao sinal aberto da Globo ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login usando seu e-mail e senha cadastrados ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, dê um clique no botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, selecione "Cadastre-se";

4 de 7 Usuário deve fazer login ou cadastrar-se na Conta Globo para assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário deve fazer login ou cadastrar-se na Conta Globo para assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Insira todos os dados necessários, aceite os termos de uso e vá no botão "Cadastrar" para que a transmissão do Carnaval 2023 inicie de imediato.

5 de 7 Conclusão do cadastro na Conta Globo possibilita ao folião assistir ao desfile de Carnaval 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Conclusão do cadastro na Conta Globo possibilita ao folião assistir ao desfile de Carnaval 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro ao vivo: como assistir pelo celular

Passo 1. Para acompanhar as apresentações do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo pelo celular, inicie o aplicativo do Globoplay e vá na seção "Agora". Feito isso, toque no botão "Assista agora" para fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

6 de 7 Onde assistir ao desfile das escolas de samba hoje? Transmissão do desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo está disponível no app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Onde assistir ao desfile das escolas de samba hoje? Transmissão do desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo está disponível no app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Preencha suas credencias cadastradas na Conta Globo ou utilize os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, toque no botão "Entrar". Se você ainda não tem uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se", informe seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Para concluir o procedimento, toque no botão "Cadastrar".

7 de 7 Login ou cadastro no Globoplay permitem assistir ao desfile de Carnaval 2023 RJ ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login ou cadastro no Globoplay permitem assistir ao desfile de Carnaval 2023 RJ ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como assistir à programação da Globo pelo Globoplay, aproveite as dicas deste tutorial para acompanhar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo e online.

Veja também: Como ver o BBB 23 ao vivo 24 horas por dia no Globoplay