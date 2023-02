Carnaval 2023 RJ: como comprar ingressos para desfiles na Sapucaí

Já é possível comprar ingressos online para assistir aos desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro. Quem quer acompanhar as escolas de samba presencialmente no Sambódromo da Marquês de Sapucaí em 2023 pode adquirir os bilhetes sem sair de casa, no site Camarote Carnaval. As agremiações do Grupo de Acesso desfilam entre os dias 17 e 18 de fevereiro, e o desfile do Grupo Especial será nos dias 19 e 20. As campeãs voltam ao Sambódromo no dia 25 de fevereiro. A seguir, confira como comprar ingressos para os desfiles do Carnaval 2023 no Rio.