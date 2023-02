Chrome lento? Veja como diminuir consumo de memória e CPU

O Google Chrome oferece recursos para minimizar o consumo de memória e agilizar a navegação. Apesar de ser o navegador mais popular da Internet, o browser recebe muitas críticas pelo uso elevado de CPU, característica que muitas vezes o deixa lento. Para solucionar esse problema, o software disponibiliza o recurso "economia de memória", que reduz o consumo de guias inativas para diminuir a demanda pela memória RAM e melhorar o desempenho do navegador. O Chrome também possui um modo para economizar energia, útil para poupar a bateria do notebook.

Ambos os recursos estão disponíveis para versões 109.0.5414.119 ou superiores do Chrome. Antes de executar o passo a passo, é importante salvar trabalhos em execução, já que o procedimento exige que o navegador seja reiniciado. No tutorial a seguir, veja como melhorar o desempenho e reduzir o consumo de energia do Google Chrome.

1 de 8 Navegador possui recursos nativos para evitar a lentidão; veja como otimizar a performance do Google Chrome — Foto: Reprodução/Unsplash/Nathana Rebouças Navegador possui recursos nativos para evitar a lentidão; veja como otimizar a performance do Google Chrome — Foto: Reprodução/Unsplash/Nathana Rebouças

Como diminuir consumo de memória e deixar o Chrome mais rápido

Passo 1. Cole "chrome://flags/#high-efficiency-mode-available" (sem aspas) na barra de endereços do seu Chrome e aperte a tecla enter. Então, clique no menu correspondente à opção "Enabled the high efficiency mode feature in the settings" e selecione “Enabled”;

2 de 8 Ativando o recurso experimental do Google Chrome — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Ativando o recurso experimental do Google Chrome — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Clique em "Relaunch", no canto inferior direito da tela, para reiniciar o Google;

3 de 8 Botão para reiniciar o Google Chrome com apenas um clique em destaque — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Botão para reiniciar o Google Chrome com apenas um clique em destaque — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Ao reiniciar o navegador, acesse o endereço "chrome://settings/performance". Feito isso, clique na opção “Economia de memória” para ativar o recurso. Então, reinicie o navegador novamente. Depois do procedimento, o Google passará a dedicar menos memória para as abas inativas.

4 de 8 Opções de desempenho do Google Chrome — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Opções de desempenho do Google Chrome — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como ativar o modo de economia de energia no Google Chrome.

Passo 1. Cole "chrome://flags/#battery-saver-mode-available" na barra de endereços do navegador e tecle enter. Na opção "Enable the battery saver mode feature in the settings", selecione “Enabled”;

5 de 8 Menu de flags do Google Chrome — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Menu de flags do Google Chrome — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Mais uma vez, clique em "Relaunch" para reiniciar o Google;

6 de 8 Botão para reiniciar o Google Chrome após as modificações — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Botão para reiniciar o Google Chrome após as modificações — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Ao reiniciar o navegador, vá nos três pontos presentes na parte superior direita da tela para abrir o menu do Chrome e clique em "Configurações";

7 de 8 Acesso às configurações do Chrome — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Acesso às configurações do Chrome — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. No grupo "Desempenho", ligue a opção "Economia de energia" e determine em qual momento o recurso será ativado;

8 de 8 Opções de desempenho do Google Chrome — Foto: Reprodução/Ana Loubak Opções de desempenho do Google Chrome — Foto: Reprodução/Ana Loubak

Pronto. Agora você já sabe o que fazer se o seu Chrome estiver lento.

Com informações de MacRumors

