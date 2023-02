Cometa verde C/2022 E3: veja horário da passagem e como ver online

O cometa C/2022 E3 (ZTF), também conhecido como "cometa verde" devido à sua coloração, começará a ser visível do Brasil a partir desta quarta-feira (1). Segundo o Observatório Nacional, o objeto poderá ser visto a olho nu em condições forem favoráveis — noite sem lua e pouca ou nenhuma poluição luminosa. Se esse não for o caso na sua cidade, saiba que a passagem do corpo celeste será transmitida online às 1h (horário de Brasília) de quinta-feira (2), no canal do YouTube do The Virtual Telescope Project. Além disso, o Observatório Nacional fará, a partir das 19h de 11 de fevereiro, uma live no YouTube com imagens do cometa registradas por astrônomos amadores e profissionais. Confira, no tutorial a seguir, como ver a passagem do cometa verde pela Internet.