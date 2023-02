Como abrir o Gerenciador de Tarefas no Windows; aprenda a usar atalhos

Abrir o Gerenciador de Tarefas do Windows pode ser a solução se o seu PC ou notebook travou ou ficou muito lento. Também conhecido como Task Manager, essa é uma das ferramentas nativas do sistema operacional. Com o recurso, é possível visualizar todos os programas que estão abertos e rodando em segundo plano no computador, fechar aplicativos que travaram e ainda controlar o desempenho do dispositivo.

No Windows 10 e Windows 11, abrir o Gerenciador de Tarefas é rápido por meio da barra de tarefas. Confira no tutorial a seguir os principais truques para usar os recursos extras do Task Manager e outros atalhos no computador para não perder tempo com lentidão e travamentos.

1 de 10 Veja truques para usar o Gerenciar do Tarefas no Windows — Foto: Divulgação/Alcatel Veja truques para usar o Gerenciar do Tarefas no Windows — Foto: Divulgação/Alcatel

1. Acesso rápido

No Windows 10 e Windows 11 é possível abrir o Gerenciador de Tarefas de forma rápida. Clique na barra de tarefas do sistema, na base da tela e depois selecione “Gerenciador de Tarefas”. Pronto, será exibido no seu PC ou notebook em uma janela extra. Se desejar um atalho: use "Ctrl+Shift+Esc" para abrir o Task Manager.

2 de 10 Atalho "Ctrl+Shift+Esc" para abrir o gerenciador de tarefas no Windows rapidamente — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Atalho "Ctrl+Shift+Esc" para abrir o gerenciador de tarefas no Windows rapidamente — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

2. Fechar programas e apps

É possível encerrar a execução de um programa que travou no Gerenciador de Tarefas do Windows. Basta encontrar o aplicativo problemático na aba “Processos” e selecionar o botão “Finalizar tarefa”. O usuário também pode clicar com o botão direito do mouse no programa e encerrar com o item de mesmo nome.

Outra dica importante é fechar no Task Manager os programas que você não está usando para economizar memória RAM e aumentar o desempenho do seu PC ou notebook.

3 de 10 Gerenciador de Tarefas do Windows permite finalizar programas que travaram ou que não estão em uso — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Gerenciador de Tarefas do Windows permite finalizar programas que travaram ou que não estão em uso — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

3. Descobrir o que está consumindo seu PC

É possível descobrir no Gerenciador de Tarefas do Windows quais programas estão usando mais o CPU (processadores) do seu computador, assim como itens isolados como a memória RAM, Disco (armazenamento) e Rede (internet). Para isso, expanda em tela cheia o Task Manager ou clique em “Mostrar detalhes”, e selecione no item que deseja analisar, no topo direito. Será listado o consumo, maior para o menor, em cada recurso.

4 de 10 Descubra no Task Manager qual programa está usando a potência do PC ou notebook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Descubra no Task Manager qual programa está usando a potência do PC ou notebook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

4. Veja tudo o que está rodando no seu PC ou notebook

O Gerenciador de Tarefas do Windows mostra os aplicativos abertos no computador e todos os outros recursos que estão rodando em segundo plano no sistema. Para exibir, clique em “Mais detalhes” na aba “Processos”. Assim você tem controle do que está sendo executado no computador e fecha o que não estiver usando. Vale ter atenção para não encerrar as ferramentas básicas para o sistema funcionar.

5 de 10 Veja no Gerenciador de Tarefas do Windows os programas que estão rodando em primeiro e segundo plano — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Veja no Gerenciador de Tarefas do Windows os programas que estão rodando em primeiro e segundo plano — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

5. Adicione dados na mesma tela

O usuário pode adicionar informações para analisar diretamente no Gerenciador de Tarefas, de forma simples. Assim, reúne na mesma interface a pasta de origem do programa, status, tipo de software, fabricante e mais. Para isso, clique com o botão direito no topo da tela e marque todos os dados que deseja exibir.

6 de 10 No Task Manager do Windows é possível ver informações completas de cada software na mesma interface — Foto: Reprodução/Barbara Mannara No Task Manager do Windows é possível ver informações completas de cada software na mesma interface — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

6. Pesquise qual é o programa rodando no PC ou notebook

Caso não se lembra de ter instalado um programa que está em execução no PC ou notebook, dentro do Gerenciador de Tarefas do Windows basta clicar no aplicativo com o botão direito do mouse e selecionar “Pesquisar online”. Dessa forma será aberta no navegador uma busca com o nome do software. Essa dica é interessante para quem desconfia que há vírus no computador, que aparece como executável (com .exe no nome).

7 de 10 Descubra no Gerenciador de Tarefas do Windows se o programa rodando no Windows é um vírus — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Descubra no Gerenciador de Tarefas do Windows se o programa rodando no Windows é um vírus — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

7. Reinicie o Windows Explorer e barra de tarefas

Se a barra de tarefas ou Menu Iniciar pararam de responder no PC, encontre na lista da aba “Processos” o item “Windows Explorer”. Clique com o botão direito e selecione “Reiniciar”. Assim, você soluciona problemas de forma rápida, removendo ações ou softwares com erros ou demais bugs simples. Tudo isso sem precisar reiniciar o computador ou fechar seus programas em uso.

8 de 10 Reinicie o Windows Explorer dentro do Task Manager do Windows — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Reinicie o Windows Explorer dentro do Task Manager do Windows — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

8. Remover programas da inicialização do Windows

O usuário pode deixar a inicialização do Windows mais rápida desabilitando alguns programas. Assim, não serão abertos automaticamente, deixando o sistema mais leve para ligar. No Gerenciador de Tarefas, selecione a aba “Inicializar”, clique com o botão direito no item e selecione “Desabilitar”. Repita para todos os programas, lembrando que é recomendado manter habilitados o antivírus e itens de segurança. Ao desabilitar, você terá que abrir manualmente ao ligar o PC.

9 de 10 Gerenciador de Tarefas do WIndows permite deixar a inicialização mais rápida ao remover programas — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Gerenciador de Tarefas do WIndows permite deixar a inicialização mais rápida ao remover programas — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

9. Monitore o desempenho do PC ou notebook

Pelo Gerenciador de Tarefas do Windows o usuário também pode ficar de olho na performance do computador pela aba “Desempenho”. Lá estão os gráficos e porcentagem de uso da CPU (processadores), Memória RAM, Disco (armazenamento), Ethernet (internet via cabo), Wi-Fi e Bluetooth.

10 de 10 Gerenciador de Tarefas do Windows exibe detalhes e gráficos sobre o desempenho do PC ou notebook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Gerenciador de Tarefas do Windows exibe detalhes e gráficos sobre o desempenho do PC ou notebook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Assim é possível ver se o seu computador está com processamento leve ou se algum programa está exigindo demais da máquina. Você ainda pode ver a velocidade de internet, clicando com o botão direito e selecionando “Exibir detalhe da rede”. Será aberta uma tela com todos os dados das conexões.

10. Conheça atalhos práticos de teclado

Lista de atalhos do Windows Ctrl + Shift + Esc Abre o Gerenciador de Tarefas Winkey (tecla do Windows) + Tab Permite ver todos os apps e janelas abertas no Windows Winkey (tecla do Windows) + D Abre a “Área de Trabalho” do Windows Winkey (tecla do Windows) + A Abre a “Central de ações” na lateral do Windows Winkey (tecla do Windows) + E Abre o Explorador de Arquivos (Windows Explorer) Winkey (tecla do Windows) + G Ativa a função “Xbox” para consultas sobre o jogo Winkey (tecla do Windows) + H Abre o compartilhamento no Windows 10 Winkey (tecla do Windows) + I Abre as Configurações no Windows 10 Winkey (tecla do Windows) + K Abre o “Conectar” para compartilhar telas e dispositivos Winkey (tecla do Windows) + P Permite configurar a Projeção de Tela Winkey (tecla do Windows) + L Ativa o bloqueio por senha no PC para novo login

