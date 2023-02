Acelerar vídeos no iPhone (iOS) é possível por meio do editor CapCut. O app é gratuito e possibilita aumentar a velocidade das imagens em até 100 vezes, em uma ferramenta que é fácil e intuitiva e também possibilita desacelerar a reprodução, para criar clipes em câmera lenta. A plataforma ainda permite acelerar trechos específicos por meio de curvas de velocidade pré-definidas. Depois da edição, o usuário pode baixar o arquivo para o celular sem marca d’água. Confira, a seguir, como acelerar vídeo no iPhone com o CapCut.