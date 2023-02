Como acompanhar e amenizar os sintomas da menopausa com o app Issviva

📝 Como baixar planilha do app Dieta Completa? Confira no Fórum do TechTudo

Passo 5. Com o primeiro plano em mãos, é possível escolher mais sessões, a exemplo de como integrar o hábito no seu dia a dia, como superar obstáculos, como está se sentindo, entre outros. A partir do progresso, ainda mais sessões serão desbloqueadas;

Passo 6. Para conferir as realizações e registrar os avanços de acordo com a meta estabelecida, basta tocar na segunda aba "Realizações", localizada na parte inferior da tela. Neste campo, é possível assinalar o cumprimento do desafio de acordo com os dias e ter acesso aos reconhecimentos. O app ainda disponibiliza a aba "Meus sintomas", em que deve responder se está sentindo algum sintoma e em qual nível. Isso pode ser feito ao tocar no ícone “Meu Perfil”, o último da aba inferior, e em “Meus Sintomas”. Conforme for selecionando as dores ou distúrbios, o app apresenta dados numéricos sobre os sintomas, além de outras informações;