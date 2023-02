Como agendar post no Instagram pelo aplicativo

É possível programar posts no Instagram de forma nativa. O recurso está disponível para Android e iPhone (iOS), em contas profissionais e de criadores de conteúdo. É possível programar publicações para datas futuras dentro do prazo de 75 dias, incluindo o horário desejado, com suas respectivas horas e minutos. A ferramenta também permite reagendar os posts já programados, caso você queira ou precise reorganizar o calendário de conteúdos. Confira, a seguir, como programar um post no Instagram pelo próprio app.