Como assistir ao Mundial de Clubes 2023 com Casimiro

O Mundial de Clubes 2023, disputado no Marrocos, terá transmissão gratuita do streamer Casimiro Miguel em seus canais do YouTube e Twitch – Cazé TV e Casimito, respectivamente –a partir desta quarta-feira (1). Internautas poderão assistir a todos os sete jogos, incluindo as partidas do clube espanhol do Real Madrid , vencedor da última UEFA Champions League e do Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores.

As transmissões do influenciador digital, eleito a “Personalidade do Ano” no Prêmio eSports Brasil 2022, serão feitas ao vivo — com direito a narração e cobertura in-loco da equipe da CazéTV. A seguir, confira datas, horários e tutorial de como acompanhar aos confrontos.

1 de 8 Casimiro transmitirá de graça o Mundial de Clubes, com Flamengo e Real Madrid — Foto: Reprodução/Instagram Casimiro transmitirá de graça o Mundial de Clubes, com Flamengo e Real Madrid — Foto: Reprodução/Instagram

👉 Onde o Camisiro faz live? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

Em parceira com a LiveMode, Casimiro terá direito à transmissão de todos os jogos da atual edição do Mundial de Clubes, referente à temporada de 2022. O campeonato, que aconteceria no final do ano, foi adiado por conta da realização da Copa do Mundo do Qatar. Assim como na competição de seleções e no Campeonato Carioca, exibido atualmente pelo influencer, o sinal será aberto. Portanto, não é necessário se cadastrar nem pagar nada para assistir.

Conforme o chaveamento definido por sorteio, o primeiro embate a chegar às telas é Al Ahly (Egito) x Auckland City (Nova Zelândia), às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (1). Flamengo e Real Madrid, representantes da América do Sul e da Europa respectivamente, estreiam já nas semifinais — por isso, ainda não tem adversários definidos. Por sua vez, a grande final está marcada para o dia 11 de fevereiro, às 16h.

2 de 8 Flamengo e Real Madrid estreiam nas semifinais do Mundial de Clubes — Foto: Reprodução/FIFA Flamengo e Real Madrid estreiam nas semifinais do Mundial de Clubes — Foto: Reprodução/FIFA

Vale ressaltar que a TV Globo, o SporTV, o Globoplay e o Globo Esporte também transmitirão o torneio ao vivo. Enquanto o SporTV é o detentor do sinal fechado, a TV Globo exibe os jogos do Flamengo e a decisão, mesmo que o time rubro-negro não esteja nela. Ainda é possível acompanhar gratuitamente todos os confrontos pelo serviço de streaming FIFA+.

Como assistir na Twitch

Passo 1. Para ver o Mundial, vá ao site da Twitch (https://www.twitch.tv) e pesquisar por “Casimito” na barra de buscas. Se preferir, você pode assistir pelo aplicativo da plataforma — disponível em consoles, Smart TVs e celulares com Android ou iPhone (iOS);

3 de 8 Pesquise por “Casimito” na barra de buscas — Foto: Reprodução/Róbson Martins Pesquise por “Casimito” na barra de buscas — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. Agora, acesse o canal do Casimiro. Note que, caso ele já esteja ao vivo, haverá uma indicação vermelha no canto superior esquerdo da miniatura;

4 de 8 Acesse o canal do Casimiro — Foto: Reprodução/Róbson Martins Acesse o canal do Casimiro — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 3. Você já pode assistir de graça. Se quiser enviar mensagens no chat para conversar com outros espectadores, clique no botão “Entrar” ou em “Cadastrar-se” (se ainda não tiver conta na Twitch) e então insira suas credenciais.

5 de 8 Para conversar com outros espectadores, é preciso entrar ou se cadastrar na Twitch — Foto: Reprodução/Róbson Martins Para conversar com outros espectadores, é preciso entrar ou se cadastrar na Twitch — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Como assistir no YouTube

Passo 1. Na página inicial do YouTube, (https://www.youtube.com), pesquise por "CazéTV" na barra de buscas. O procedimento é válido tanto no site quanto no aplicativo, disponível para download em consoles, Smart TVs e dispositivos móveis, via Google Play Store e App Store;

6 de 8 Pesquise por "CazéTV" na barra de buscas — Foto: Reprodução/Róbson Martins Pesquise por "CazéTV" na barra de buscas — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. No canal, criado pelo influenciador inicialmente para passar a Copa do Mundo de 2022, escolha a aba “ao vivo” e selecione o vídeo que deseja assistir em tempo real;

7 de 8 Clique na aba “ao vivo” — Foto: Reprodução/Róbson Martins Clique na aba “ao vivo” — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 3. Pronto! Assim como na Twitch, é preciso fazer login no site para enviar mensagens no bate-papo. Essa opção fica no canto superior direito da tela. Depois, inscreva-se no canal para ser liberado.

8 de 8 Conecte uma conta do Google para se comunicar na live — Foto: Reprodução/Róbson Martins Conecte uma conta do Google para se comunicar na live — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Com informações de FIFA, YouTube, Twitch e Instagram

Veja também: 3 formas de espelhar o celular na televisão