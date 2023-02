Como ativar o Modo Rua do Nubank para proteger seu app

O Nubank lançou oficialmente o Modo Rua, recurso que cria um limite para transações feitas fora de casa. Disponível para celulares iPhone ( iOS ) e Android , a função, que foi anunciada em 2022 , solicita ao usuário o cadastro de redes Wi-Fi consideradas como "seguras" (como a que você utiliza em casa ou no trabalho, por exemplo) e utiliza a localização precisa do usuário para funcionar. Assim, sempre que o seu celular não estiver conectado a uma dessas redes e/ou não estiver na sua residência, o valor máximo para transações feitas via app será reduzido ao que você estipular. Nas próximas linhas, saiba mais sobre o recurso e aprenda a ativá-lo no Nubank.

Modo Rua no Nubank: o que é e como usar

O que é o Modo Rua do Nubank? Como funciona? Quem pode usar?

⏱️Este procedimento leva de três a cinco minutos para ser concluído.

O “Modo Rua” do Nubank funciona como uma camada extra de proteção para transações feitas no aplicativo do banco digital. Ele adiciona um limite monetário para as ações feitas no app toda vez que o usuário estiver fora de uma rede de Internet cadastrada como segura, e se aplica a transferências como Pix e TED e também para pagamentos de boletos.

Com a configuração ativada, caso a rede sem fio seja desconectada, o modo é automaticamente ativado. Caso você queira fazer alguma transferência que passe o valor estipulado como limite, será solicitada uma autenticação por reconhecimento facial para garantir a autorização.

Qualquer pessoa que possua conta no banco digital do Nubank pode ativar o Modo Rua, e o recurso está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). É possível adicionar mais de uma rede Wi-Fi à lista de conexões seguras.

Como ativar o Modo Rua no Nubank?

Passo 1. Abra o aplicativo do Nubank e, logo abaixo do saldo em conta, toque na aba “Ative o Modo Rua”. A opção também pode ser feita tocando no símbolo do seu perfil e, em seguida, abrindo a opção “Modo Rua”;

Modo rua no Nubank: saiba ativar modo de segurança

Passo 2. Após conferir as informações sobre o recurso, toque em “Continuar” para prosseguir com o processo de ativação do Modo Rua;

Modo Rua estipula um valor máximo para transações feitas fora de uma rede segura

Passo 3. Toque em “Definir valor máximo” para transações e acrescente o valor. Na próxima tela, toque em “Continuar”;

Valor máximo de transações no Modo Rua do Nubank

Passo 4. Cadastre as suas redes Wi-Fi seguras tocando em “Adicionar rede Wi-Fi”. Para isso, é preciso que o app tenha acesso à localização do celular, e que o serviço de localização de alta precisão esteja ativado. Em seguida, selecione "Ativar Modo Rua”;

Cadastro de rede Wi-Fi no Modo rua do Nubank

Passo 5. Por fim, para concluir a ativação da funcionalidade, o app pedirá para confirmar a sua identidade via reconhecimento facial. Isso será útil para os casos de transações acima do limite em momentos que o celular não estiver conectado às redes seguras. Com isso, tire uma foto do seu rosto e toque em continuar. Agora, o aplicativo pedirá para que aproxime a câmera e centralize o rosto. Ao finalizar, será mostrada a mensagem “Deu tudo certo! Seu Nu está ainda mais seguro.”

Reconhecimento de identidade no modo rua do Nubank

Com informações de Nubank

