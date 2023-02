Como atualizar driver de notebook da Samsung

Modelo não traz boa configuração para jogos, mesmo com todo o jogo configurado com poucos gráficos — Foto: Divulgação

Passo 1. Acesse a página de suporte do site da Samsung ;

Passo 2. Na seção "Ou selecione uma categoria de produto", situada no canto inferior esquerdo, selecione a opção "Notebooks & Netbooks" em "Tipo" e "Notebook" em "Detalhes". Em seguida, você deve informar o número de seu notebook. Essa informação pode ser obtida em uma etiqueta localizada no verso da máquina. Feita a escolha, clique em "Manuais e Downloads";

Para obter a lista com os drivers do seu computador, escolha o modelo correto na lista — Foto: Reprodução/Samsung

Passo 4. Surgirá uma lista com todos os downloads disponíveis para o seu modelo de notebook, com as versões para Windows a partir da versão XP, 32 ou 64 bits. A Samsung disponibiliza em seu site drivers para gráfico, rede LAN e wireless, modem, som, touchpad, Bluetooth, chipset e HDMI;