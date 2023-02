Atualizar os drivers do notebook Samsung é possível de três maneiras diferentes. Os drivers são softwares que permitem a comunicação entre os componentes de hardware do PC e o sistema operacional. Eles são responsáveis por garantir que os dispositivos funcionem corretamente. Mantê-los atualizados é essencial para garantir o bom funcionamento do notebook Samsung e evitar problemas de compatibilidade entre os dispositivos e o sistema operacional.

Sua atualização pode ser feita de forma automática, via Windows Update ou por meio do software Samsung Update. Se preferir fazer de forma manual, basta baixar os arquivos direto do site oficial da marca. Confira, no tutorial a seguir, como atualizar os drivers do notebook Samsung.

1. Atualizar por meio do download manual dos drivers

Uma das possibilidades de atualização é por meio do download manual dos drivers, que pode ser feito no site oficial da Samsung. Para realizar o procedimento, você precisa apenas do modelo do notebook, além de uma conexão com a Internet.

Passo 1. Acesse a seção de suporte (https://www.samsung.com/br/support/) no site da Samsung;

Passo 2. Se souber o código do modelo de seu notebook, basta digitá-lo no campo de busca;

Caso não tenha o código do modelo, você pode clicar na opção "Informática" e fazer a seleção manual a partir da lista de notebooks exibida. É possível filtrar a lista de dispositivos por notebook e netbook, o que facilita a localização do modelo do seu notebook Samsung.

Passo 3. Na página com as informações sobre o modelo do seu notebook, clique na opção "Manuais e Downloads";

Passo 4. Na lista de drivers exibida, identifique o que deseja atualizar e clique em "Baixar". A lista mistura as versões em inglês e português dos drivers, mas você pode filtrar pelo idioma na barra do lado esquerdo da tela;

Feito o download do driver, é só executar a instalação e ter o hardware do seu notebook Samsung atualizado e seguro.

2. Atualizar os drivers por meio do Windows Update

Outra opção é atualizar os drivers com o uso do Windows Update, o que torna o processo mais fácil e rápido de ser executado. A seguir, veja um passo a passo da atualização utilizando o Windows 11.

Passo 1. Vá em "Iniciar" e, em seguida, clique em "Configurações". Toque na opção "Windows Update" na barra lateral da tela que se abrirá;

Passo 2. Na tela do Windows Update, clique em "Verificar Atualizações" para localizar os updates que estão disponíveis;

Passo 3. Se houver alguma atualização pendente, ela será listada. Basta clicar em "Baixar e Instalar" para iniciar o processo;

Agora é só aguardar a finalização do download e da instalação. Enquanto isso, você pode continuar usando seu notebook Samsung normalmente.

3. Atualizar os drivers por meio do Samsung Update

O Samsung Update é a ferramenta oficial para manter os notebooks Samsung atualizados. O serviço já vem instalada nos dispositivos. Porém, caso o notebook não tenha a plataforma instalada, basta fazer o download do Samsung Update e instalá-lo.

Passo 1. Vá em "Iniciar" e procure por Samsung Update. O aplicativo abrirá e buscará por atualizações dos drivers. Quando concluir, o programa exibe os updates na tela;

Passo 2. Selecione "Atualizar tudo" se quiser executar todas as atualizações de uma única vez. Caso tenha algum driver que ainda não foi instalado, selecione a opção "Instalar". Se quiser atualizar os drivers de forma individual, basta clicar em "Atualizar" no driver desejado;

Agora, é só aguardar os processos serem concluídos para ter o seu notebook Samsung devidamente atualizado e pronto para ser utilizado com segurança.

Com informações de Samsung

