Baixar vídeo do YouTube colocando "ss" na URL é um truque simples e muito útil. O YouTube é um dos sites de vídeos mais acessados do mundo, mas não oferece uma ferramenta nativa feita pelo Google para fazer download de seu conteúdo. Mesmo assim, existem várias formas de superar essa limitação e a solução do serviço SaveFrom.net é uma das mais práticas: basta que o usuário adicione as letras "ss" na URL do vídeo para salvá-lo no computador. Veja como baixar vídeo do YouTube usando 'ss' e onde você deve colocar as consoantes no link, neste tutorial.