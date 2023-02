É possível borrar foto no iPhone ( iOS ) de forma simples pelo app "Borrar Foto", disponível grátis na App Store . O resultado final se assemelha ao "Modo Retrato" nativo do iPhone, e é uma boa opção para quem deseja dar o retoque em qualquer imagem salva na galeria do celular. Ele desfoca o fundo e permite ajustar a seleção de elementos para garantir que as bordas fiquem mais precisas e personalizadas. O aplicativo também oferece a opção de escolher efeitos para o fundo, com texturas ajustáveis. Nas próximas linhas, aprenda a borrar foto no iPhone.

Vale dizer que, embora esteja disponível apenas em inglês, a usabilidade do aplicativo é simples e intuitiva. O resultado pode ser salvo no álbum de fotos do iPhone ou compartilhado diretamente com os amigos por meio de mensageiros — como WhatsApp e Messenger.

1 de 10 Como borrar foto no iPhone — Foto: Letícia Merotto/TechTudo Como borrar foto no iPhone — Foto: Letícia Merotto/TechTudo

Como borrar foto no iPhone

Passo 1. Abra a App Store e instale o aplicativo "Borrar Foto" no iPhone. Ao abrir o app pela primeira vez, será necessário autorizar o acesso à galera de fotos do celular. Para isso, basta selecionar a opção "Permitir Acesso a Todas as Fotos" ou selecionar as que você deseja editar individualmente. Será aberto automaticamente o álbum de imagens. Aí, toque na foto que deseja editar;

2 de 10 Permita o acesso do app Borrar Foto à galera do iPhone e selecione foto para editar — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Permita o acesso do app Borrar Foto à galera do iPhone e selecione foto para editar — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. A imagem será exibida na plataforma de edição do app. Para começar, toque no botão de "Blur" (borrar). Note que ele se transformará em uma seleção de "Draw" (desenho), com uma opção de "gota" (para borrar) e uma de "Erase" (borracha) para apagar. Isso acontece porque ele funciona com uma dinâmica de "pincel" - assim, basta arrastar o dedo pela tela para borrar a área da foto que desejar;

3 de 10 Inicie o processo de desfoque na foto, pintando a tela com o dedo — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Inicie o processo de desfoque na foto, pintando a tela com o dedo — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Da mesma forma, ao tocar na "Borracha", será possível apagar o desfoque, caso tenha errado ou precise ajustar os detalhes;

4 de 10 Use a borracha para apagar áreas desfocadas — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Use a borracha para apagar áreas desfocadas — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Para deixar o resultado mais detalhado, toque em "Brush Size" (tamanho do pincel) para regular o diâmetro do botão de desfoque e pintar os cantinhos e contornos. Regule o tamanho do pincel na barra de controle vermelho (esquerda menor, direita maior). Para melhor visualização, use dois dedos em forma de pinça para dar zoom nos detalhes;

5 de 10 Altere o tamanho do pincel para acessar os cantinhos da foto — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Altere o tamanho do pincel para acessar os cantinhos da foto — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. O botão de "Reverse" (reverter) permite fazer a ação contrária: ele inverte entre a área pintada (tornando-a nítida) e borra a área não selecionada. Toque novamente nele para voltar ao normal. A ferramenta é interessante para quem deseja selecionar o espaço que ficará nítido — desfocando todo o restante, por exemplo;

6 de 10 Botão de Reverter inverte a área de desfoque na foto — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Botão de Reverter inverte a área de desfoque na foto — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 6. Lembre-se de personalizar o nível de desfoque na barra de controle vermelha (esquerdo mais suave, direito mais sólido) — ela aparece ao usar o blur ou borracha. Uma dica para deixar o resultado mais natural é suavizar um pouco o efeito borrado e pensar em planos, mantendo a parte da frente mais nítida;

7 de 10 Ajuste a intensidade do desfoque para deixar o resultado mais natural — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Ajuste a intensidade do desfoque para deixar o resultado mais natural — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 7. Em "Effects" (efeitos) o usuário pode usar outros filtros de desfoque personalizados ou até adicionar texturas;

8 de 10 Aplique efeitos nas áreas desfocadas — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Aplique efeitos nas áreas desfocadas — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 8. Para ver o antes e depois do resultado de desfoque, toque no ícone com dois quadrados sobrepostos, acima do menu de configurações;

9 de 10 Confira o antes e depois da edição de desfoque pelo app e veja se precisa fazer mais ajustes — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Confira o antes e depois da edição de desfoque pelo app e veja se precisa fazer mais ajustes — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 9. Ao finalizar as edições, selecione o botão "Save". A imagem será salva automaticamente no celular, e o usuário ainda poderá direcionar para um dos apps de compartilhamento social, bastando selecionar uma das opções.

10 de 10 Salve o resultado da imagem no celular ou compartilhe em mensageiros e redes sociais — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Salve o resultado da imagem no celular ou compartilhe em mensageiros e redes sociais — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

