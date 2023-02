Como cancelar assinatura do Crunchyroll

É possível cancelar uma assinatura no Crunchyroll com poucos passos. O serviço de streaming é a principal plataforma dedicada a animes e mangás para o público otaku e possui milhares de títulos disponíveis, como Chainsaw Man, Naruto e Naruto Shippuuden, Boku no Hero Academia, Hunter X Hunter, One Piece, Demon Slayer, Boruto, entre outros. Usuários que não utilizam mais a plataforma ou que simplesmente precisam cancelá-la, podem resolver a questão de forma simples. Nos tópicos a seguir, você acompanha o passo a passo para interromper a renovação automática da sua assinatura no serviço. Lembrando que o mesmo caminho também pode ser feito via smartphone Android ou iPhone (iOS).