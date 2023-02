Como colocar foto inteira no perfil do Instagram

O Instagram tem um tamanho padrão para fotos, tanto de perfil, quanto das publicações do feed, mas é possível utilizar uma imagem em tamanho inteiro em passos simples. Ao adicionar uma foto, ela é automaticamente cortada pela plataforma para caber nas dimensões padronizadas. Uma alternativa para driblar esse corte é adicionar bordas brancas ou personalizadas, usando aplicativos disponíveis para Android e iPhone (iOS). É o caso do InFrame, que inclui faixas laterais às fotos sem sair do formato “quadrado” imposto pela rede social. No tutorial a seguir, veja como usar uma foto inteira no perfil do Instagram.