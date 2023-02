Como consultar Informe de Rendimentos 2022 para IRPF pelo app Meu INSS

O Informe de Rendimentos de 2022 pode ser consultado de maneira prática pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iPhone (iOS). O documento é necessário para quem precisa declarar imposto de renda em 2023 - que, neste ano, deve ser entregue até 31 de maio. Os beneficiários podem visualizar o extrato de rendimentos referente ao ano-base 2022, que conta com todos os valores recebidos no período. O acesso por meio do aplicativo anula a necessidade de ir pessoalmente até uma agência do INSS, e facilita o dia a dia. Nas próximas linhas, veja como consultar informe de rendimentos 2022 pelo Meu INSS.