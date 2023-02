Como consultar o informe de rendimentos 2022 pelo Nubank

📝 Como depositar dinheiro físico no Nubank? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

Passo 1. Na tela inicial do aplicativo do Nubank, toque no ícone do seu perfil, no topo da tela. Após isso, deslize a tela para baixo e aperte no campo “Informe de Rendimentos”. Caso ele não esteja entre as opções apresentadas ao usuário, é possível acessá-lo também em “Documentos”, dentro do mesmo menu;