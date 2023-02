Como converter Wordpad (RTF) em PDF

Converter Wordpad (RTF) em PDF é uma tarefa simples e que pode ser feita rapidamente pelo site Convertio. A plataforma permite transformar arquivos Wordpad do tipo Rich Text Format (RTF) em documentos independentes. Para isso, sequer é preciso se cadastrar no site: basta fazer upload do arquivo a ser convertido, aguardar até ele ser processado e salvar o PDF. O Convertio também faz o processo inverso, bem como conversões de arquivos em diferentes outros formatos, como MP3, AVI e JPEG. No tutorial a seguir, veja como converter Wordpad em PDF.