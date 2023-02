Como desativar letra maiúscula automática no Android

É possível desativar a letra maíuscula automática de forma fácil em celulares Android. Essa configuração é padrão dos smartphones, mas pode ser desativado de maneira simples nas ferramentas do teclado. Vale ressaltar que o procedimento pode mudar de acordo com o modelo do seu celular e a versão instalada do sistema operacional, mas, em geral, o recurso pode ser desligado acessando as configurações rápidas do teclado virtual. No tutorial a seguir, veja como desativar a capitalização automática no seu dispositivo Android.