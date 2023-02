Como descobrir a descendência do seu sobrenome pelo celular

É possível descobrir a descendência do seu sobrenome com o app FamilySearch, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Ele fornece também informações sobre o passado de sua família, exibindo os países onde existem descendentes na sua árvore familiar, além de documentos históricos e informações como nome completo, cidade, data de nascimento, falecimento e outros dados dos parentes. É possível fazer a busca usando informações mais completas, como seu nome, mas você pode também pesquisar apenas com seu sobrenome. A seguir, veja o tutorial de como descobrir descendência com o FamilySearch.