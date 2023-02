Descobrir o IP do roteador da rede é fundamental para quem precisa fazer algum ajustes na configuração do aparelho. Esses dispositivos são responsáveis pelo acesso à Internet e utilizam uma interface de configuração que pode ser acessada em qualquer navegador pelo usuário e senha. Ou seja, é por meio do endereço de IP que você pode acessar as configurações da sua rede e habilitar diferentes recursos, como alterar a senha do Wi-Fi. Existem duas formas de saber o endereço de IP do roteador: usando as propriedades da conexão ou pelo Prompt de Comando. Veja como descobrir o IP do roteador.

1 de 6 Como descobrir o IP para acessar o roteador — Foto: Reprodução/Amazon Como descobrir o IP para acessar o roteador — Foto: Reprodução/Amazon

Como descobrir o IP para acessar o roteador pelas propriedades da conexão local

Passo 1. Clique com o botão direito do mouse no ícone da conexão de rede do Windows. No menu que aparece, clique na opção “Abrir a Central de Rede e Compartilhamento”;

2 de 6 Acessando a Central de Rede e Compartilhamento do Windows 10 — Foto: Reprodução Acessando a Central de Rede e Compartilhamento do Windows 10 — Foto: Reprodução

Passo 2. Na janela “Central de Rede e Compartilhamento”, clique na conexão de rede que está ligada a Internet;

3 de 6 Clicando na conexão da rede — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Clicando na conexão da rede — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Passo 3. Será exibida uma pequena janela com o status da conexão de rede. Nela, clique no botão “Detalhes…”. Na outra janela que aparecer, o endereço IP do roteador estará no item “Gateway Padrão”.

4 de 6 Visualizando o gateway padrão da rede — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Visualizando o gateway padrão da rede — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Como descobrir o IP para acessar o roteador usando Prompt de comando

Passo 1. Clique com o botão direito sobre o botão Iniciar ou Pressione as teclas" Windows" + "x". No menu que aparece, clique na opção “Prompt de Comando”;

5 de 6 Acessando o Prompt de Comando do Windows 10 — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Acessando o Prompt de Comando do Windows 10 — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Passo 2. No Prompt de Comando, digite o "ipconfig" e dê enter. Nas informações resultantes, o endereço IP do roteador estará no item “Gateway Padrão”.

6 de 6 Visualizando o gateway padrão no Prompt de Comando do Windows 10 — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Visualizando o gateway padrão no Prompt de Comando do Windows 10 — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Agora que você descobriu o endereço IP do roteador, abra o navegador, digite a informação na barra de endereços do seu navegador, e pressione “Enter”. Você também precisará de um nome de usuário e senha. Caso desconheça esses dados, consulte o manual do aparelho ou veja as senhas e nomes de usuário padrão dos principais roteadores.

