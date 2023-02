Como descobrir se você foi bloqueado no WhatsApp? Truque simples ensina

É possível descobrir se você foi bloqueado no WhatsApp usando um procedimento simples no Android ou iPhone (iOS). Até pouco tempo atrás, quando alguém bloqueava a sua conta, uma das maneiras de identificar isso era ver se a foto e o recado do contato em questão sumiam. Agora, porém, para alguns usuários tanto a foto quanto o recado continuam aparecendo mesmo depois do block. Porém, é possível ainda assim descobrir se você foi bloqueado - para isso, basta tentar adicionar a pessoa a um grupo. Caso dê erro, você provavelmente levou um block. A seguir, veja como testar esse truque e conferir se alguém te bloqueou no WhatsApp.