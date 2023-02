Como encontrar blocos do Carnaval 2023 pelo app Blocos de Rua

É possível saber a agenda do Carnaval 2023 com o app Blocos de Rua, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). Ele reúne um calendário com todos os blocos de rua, festas e notícias sobre a festa. O app é atualizado diariamente e conta com a agenda do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife e Olinda. Além disso, ele também apresenta a descrição de cada bloco, o seu horário de concentração, o local de encontro, o trajeto a ser percorrido e informa se ele é gratuito ou pago. O usuário ainda pode personalizar o seu cronograma com os blocos desejados. Confira, a seguir, como utilizar o aplicativo Blocos de Rua.