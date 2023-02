É possível montar um cartão de visita gratuito no Canva. A ferramenta oferece modelos prontos que podem ser customizados conforme a identidade visual da sua marca e também permite criar artes do zero. Após fazer as edições, o usuário pode fazer o download do arquivo e imprimir o cartão em grandes quantidades para fazer propaganda dos seus serviços profissionais. O Canva está disponível na versão web e em celulares Android e iPhone (iOS), havendo ainda uma versão paga com recursos exclusivos. Confira, no tutorial a seguir, como fazer cartão de visita no Canva pelo computador.