É possível montar um currículo pelo celular usando o Canva . O editor, disponível para Android e iPhone ( iOS ), permite criar um modelo do zero ou fazer o documento a partir de modelos já prontos, que fornecem uma base na construção do currículo. Esta última opção garante uma maior praticidade para os usuários, e é possível encontrar modelos de currículos para perfis profissionais, modernos, criativos, minimalistas, simples e muitos outros. A seguir, o TechTudo preparou um tutorial que ensina como fazer um currículo pelo seu celular usando o Canva.

1 de 6 Tutorial mostra como criar currículos com o app Canva — Foto: Marvin Costa/TechTudo Tutorial mostra como criar currículos com o app Canva — Foto: Marvin Costa/TechTudo

📝 Qual é o melhor editor de imagens gratuito? Opine no Fórum do TechTudo.

Como fazer currículo pelo celular no Canva

Passo 1. Abra o aplicativo do Canva e siga até a aba “Modelos”, na parte inferior da tela. Ao rolar a página para baixo, vá na opção “Currículos”;

2 de 6 Exemplos de modelo no Canva — Foto: Gisele Souza/TechTudo Exemplos de modelo no Canva — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Passo 2. Escolhe “Ver Tudo” e, na parte superior, será possível ver quantos modelos estão disponíveis para edição, e ainda selecionar o tipo de currículo que deseja filtrar. Caso queira um “Moderno”, por exemplo, basta clicar neste campo, e as opções disponíveis irão aparecer;

3 de 6 Estilos de currículo no Canva — Foto: Gisele Souza/TechTudo Estilos de currículo no Canva — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Passo 3. Escolha um modelo pré-pronto para editar. Com o design aberto, basta alterar as suas informações pessoais, tocando no texto ou em elementos. No ícone “+”, localizado no canto inferior esquerdo da tela, é possível adicionar peças, textos e fotos. Todos os textos podem ter suas fontes alteradas, assim como cores e tamanhos, e mesmo serve para todos os elementos.

4 de 6 O Canva permite adicionar informações ao currículo — Foto: Gisele Souza/TechTudo O Canva permite adicionar informações ao currículo — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Como criar um currículo do zero no Canva

Passo 1. Para quem prefere fazer o currículo do zero, basta ir em “Criar design em branco”, dentro da aba “Modelos”. Nele, o usuário encontrará uma tela em branco para inserir informações pertinentes à área profissional. Para fazer isso, basta tocar no ícone “+” e, então, incluir elementos, textos ou fotos;

5 de 6 É possível criar um design específico de currículo — Foto: Gisele Souza/TechTudo É possível criar um design específico de currículo — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Passo 2. Para baixar o arquivo em PDF ou imagem, formatos mais aceitos por recrutadores, o procedimento é simples. Na parte superior, siga até o ícone de download e, em seguida, escolha “Baixar”. Escolha o formato do arquivo e aperte novamente em “baixar” para ter o seu arquivo salvo no celular.

6 de 6 Dowload do arquivo em PDF ou imagem — Foto: Gisele Souza/TechTudo Dowload do arquivo em PDF ou imagem — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Com informações de Canva

Veja ainda: Tudo sobre o app de edições Canva