É possível fazer GIFs animados usando um computador Windows ou macOS e também através de smartphones Android ou iPhone ( iOS ). Para isso, existe uma variedade de apps e softwares que permitem criar GIFs com facilidade. Há ainda opções online, em que o usuário não precisa instalar nenhum programa no PC. Veja como fazer GIFs divertidos com os melhores apps do mercado pelo celular ou computador.

Como fazer um GIF com fotos no PC

Para criar GIFs animados somente com fotos, basta escolher as imagens, fazer o upload para um serviço online e selecionar a duração do GIF. Na prática, o webapp irá somente organizar as fotos em sequência e criar um arquivo único no formato .GIF para download. Vale a pena testar serviços online como Giphy , Make a GIF, IMGFLIP e EZGIF.



Como fazer um GIF com vídeo no PC

Criar GIFs animados a partir de vídeos pode ser ainda mais simples do que com fotos. A diferença é que as melhores opções são programas para instalar no computador, já que é preciso mais performance do que um assistente online pode oferecer.

Há três formas básicas de criar um GIF com vídeo: colando um link do YouTube, importando um vídeo armazenado no computador ou gravando a tela enquanto assiste ao vídeo que deseja gerar GIF.

Já para criar GIFs gravando a tela do computador, o Giffing Tool é uma boa opção e está disponível para Windows.

Como fazer GIF no celular

No celular, os apps de GIF mais populares estão no Android e iPhone (iOS). Em geral, permitem tirar fotos ou gravar vídeos para transformar em GIFs ou obter imagens e vídeos já salvos na galeria do aparelho.

Depois de criar o GIF, o usuário pode compartilhar nas redes sociais – mas o GIF só vai rodar em outros apps que suportem a visualização desse tipo de arquivo, como o Telegram.

Como fazer GIF no Android

As melhores opções para Android são GIF Studio, que edita GIFs na ordem inversa e funciona em Android antigo e Gif Me! Camera, um dos poucos que oferece filtros.

Como fazer GIF no iOS (iPhone)

Usuários de iPhone podem criar GIFs animados usando o aplicativo Giffer, que importa imagens e vídeos do iTunes, da web e até colando da área de transferência.

