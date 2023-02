Como fazer um balde no Minecraft

Minecraft oferece muitas formas de alterar o mundo ao seu redor, mas um dos itens com maior capacidade de mudança do ambiente é o balde. Essa pequena ferramenta no game é capaz de carregar água e lava em seu interior, que podem mudar completamente o cenário ao criar formas seguras de locomoção ou mesmo armadilhas mortais. Confira, a seguir, como criar esse item. Vale lembrar que as dicas são válidas em todas as plataformas em que o jogo está disponível, como Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 (PS5), Xbox One, PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch, Android, iPhone (iOS) e PC.