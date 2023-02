Como fixar Reels no topo do perfil do Instagram

O Instagram permite fixar Reels no topo do perfil. O recurso, disponível no aplicativo para Android e iPhone (iOS), funciona de forma semelhante à função que fixa fotos e vídeos no topo da conta. A plataforma permite destacar até três Reels na aba destinada a esses vídeos no perfil do usuário, deixando os clipes escolhidos em destaque para facilitar a visita de seguidores e pessoas em geral. As publicações em destaque ficam sinalizados com um pino. O usuário também pode desafixar os itens indesejados quando quiser. Confira, no tutorial a seguir, como fixar Reels no perfil do Instagram.