Como gravar tela do PC online e grátis com a extensão Screencastify

Screencastify é uma extensão do Chrome que permite gravar a tela do PC . A ferramenta é gratuita e funciona direto do navegador, dispensando a necessidade de baixar e instalar programas. Os vídeos, que possuem resolução Full HD, podem ser baixados nos formatos MP3, MP4 ou GIF. É possível salvá-los no computador ou no Google Drive . Vale ressaltar que, no plano gratuito, as gravações podem ter no máximo 30 minutos. Além disso, somente dez vídeos podem ser feitos gratuitamente, e há um limite de 10GB de armazenamento.

Entre os recursos do Screencastify estão a possibilidade de ativar o microfone para gravar o áudio e de inserir imagens da webcam no vídeo. Há ainda uma ferramenta para fazer anotações. No tutorial a seguir, veja como baixar a extensão do Chrome e gravar a tela do PC online.

1 de 9 Veja o passo a passo para usar o Screencastify, app para gravar tela do PC — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo Veja o passo a passo para usar o Screencastify, app para gravar tela do PC — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

Como gravar a tela do PC online com o Screencastify

Passo 1. Para gravar a tela do PC, acesse o site do Screencastify (https://www.screencastify.com/) e clique em "Adicione ao Chrome";

2 de 9 Screencastify permite gravar a tela do PC com áudio — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Screencastify permite gravar a tela do PC com áudio — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 2. Você será direcionado para a página de download da extensão do Chrome. Clique em "Usar no Chrome", opção localizada no lado superior direito, para baixar o plugin;

3 de 9 Botão "Usar no Chrome" aciona o download da extensão do Chrome para gravar a tela do PC — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Botão "Usar no Chrome" aciona o download da extensão do Chrome para gravar a tela do PC — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 3. Após baixar a extensão para gravar a tela do PC grátis, você verá o ícone do Screencastify no canto superior direito do navegador. Ao clicar nele, uma tela será aberta, e você precisará fazer login com uma conta do Google;

4 de 9 Usuário deve clicar no ícone do Screencastify para fazer login com uma conta do Google — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Usuário deve clicar no ícone do Screencastify para fazer login com uma conta do Google — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 4. Depois de fazer login, você será redirecionado para a página principal do Screencastify, que armazena os vídeos e edições baixados. Essa aba pode ser fechada, porque não é necessária para realizar a gravação;

5 de 9 Página principal do Screencastify — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Página principal do Screencastify — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 5. Para gravar a tela do PC, clique no ícone da extensão e marque as opções que desejar. É possível selecionar o que será gravado, ativar o microfone e a webcam. Para ativar outras ferramentas, clique em "show more options" ("ver mais opções", em português). Após ajustar as configurações, clique em "Record" ("gravar", em português);

6 de 9 Janela permite alterar as configurações que o usuário desejar antes de iniciar a gravação com o Screencastify — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Janela permite alterar as configurações que o usuário desejar antes de iniciar a gravação com o Screencastify — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 6. Para que a gravação tenha início, informe se deseja gravar a janela de navegação ou a tela cheia;

7 de 9 Usuário deve escolher se deseja gravar uma janela ou a tela cheia no Screencastify — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Usuário deve escolher se deseja gravar uma janela ou a tela cheia no Screencastify — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 7. Quando a gravação começa, é possível ter acesso à barra de ferramentas, que pode ser movida para qualquer canto da tela. Ela abriga recursos como caneta, borracha, adesivos, destaque do clique do mouse e ativação da webcam. Basta clicar em qualquer um deles para utilizá-los. No lado esquerdo da barra há dois ícones circulares: o de cima permite que a gravação seja pausada, e o de baixo finaliza a gravação;

8 de 9 Barra de ferramentas reúne os recursos do Screencastify — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Barra de ferramentas reúne os recursos do Screencastify — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 8. Após finalizar a gravação, o arquivo será aberto em uma nova aba do computador. Nela, é possível cortar o vídeo, com o ícone de tesoura que fica na parte de baixo da tela. A opção "Abrir no editor", localizada na parte de cima, direciona o usuário para o editor do Screencastify, onde há mais ferramentas. Por fim, é possível salvar e compartilhar o vídeo com as opções localizadas no lado direito.

9 de 9 Por fim, é possível editar o vídeo antes de salvar e compartilhar — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Por fim, é possível editar o vídeo antes de salvar e compartilhar — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Pronto. Agora você já sabe como gravar vídeo da tela do PC com a extensão do Chrome Screencastify.

