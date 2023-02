Como jogar de Aurelion Sol no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Aurelion Sol, o Forjador de Estrelas, é um dos seres mais poderosos do universo de Runeterra. Este mês, ele foi o primeiro campeão a receber uma AMC (Atualização de Mecânica Completa) no League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games . Com isso, seu visual e história foram mantidos, mas suas skills e mecânicas foram reformuladas. Pensando nisso, o TechTudo elaborou um guia com todas as habilidades, exemplos de runas, feitiços, builds, counters e dicas de como jogar com o personagem. Vale dizer que a matéria foi baseada no patch 13.3. Confira a seguir.

Habilidades

Criador Cósmico (Passiva)

Graças à sua passiva, Aurelion Sol consegue fortalecer suas habilidades de forma permanente. Suas skills de dano reduzem os adversários a acúmulos de Poeira Estelar, as quais melhoram seus poderes durante a partida.

Sopro de Luz (Q)

Com o seu Sopro de Luz, o Forjador de Estrelas solta uma rajada de fogo estelar por até 3,25 segundos, causando Dano Mágico por segundo no primeiro adversário afetado e 50% do dano nos inimigos próximos.

Para cada segundo completo que a habilidade atingir o mesmo inimigo, ocorrerá uma explosão de Dano Mágico mais uma porcentagem de vida máxima como Dano Mágico. Além disso, 1 de Poeira Estelar é absorvido se for um campeão.

Voo Astral (W)

Voo Astral permite que Aurelion voe em uma direção. Enquanto ele estiver voando, o Sopro de Luz (Q) não tem tempo de recarga nem duração máxima de canalização. Além disso, o dano fixo é aumentado. Por fim, se eliminar um inimigo em até três segundos após causar dano a eles, o tempo de recarga de Voo Astral é reduzido. Conjurar a habilidade novamente faz o voo ser interrompido.

Singularidade (E)

O Forjador de Estrelas cria um buraco negro, que causa Dano Mágico e arrasta os adversários para o centro. Uma vez nele, o inimigo com uma certa porcentagem de vida máxima é eliminado automaticamente. Por último, a habilidade absorve Poeira Estelar quando os oponentes são abatidos dentro dela e a cada segundo em que há um campeão adversário dentro da área.

Estrela Cadente/Os Céus Caem (R)

Na ultimate, Aurelion Sol arremessa uma estrela em seus adversários, causando Dano Mágico, atordoando os alvos e absorvendo cinco de Poeira Estelar para cada campeão inimigo afetado. Ao obter 75 de Poeira Estelar, a próxima instância de Estrela Cadente se torna Os Céus Caem.

Os Céus Caem: uma vez alterada, a habilidade causa Dano Mágico a uma área maior, além de arremessar os oponentes atingidos ao ar. Por fim, Os Céus Caem também emite uma onda de choque que causa Dano Mágico e lentidão a campeões e monstros épicos.

Ordem das habilidades

No momento, a ordem de habilidades mais comum entre os jogadores é E+Q+W. No entanto, com o passar dos níveis, o ideal é maximizar o Sopro de Luz (Q) primeiro, Singularidade (E) em segundo e, por último, Voo Astral (W). Observe a tabela abaixo e veja como isso funcionaria durante as partidas:

Ordem de habilidades | Aurelion Sol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sopro de Luz Q Q Q Q Q Voo Astral W W W W W Singularidade E E E E E Estrela Cadente/Os Céus Caem R R R

Runas e Feitiços

Em relação aos feitiços, Aurelion Sol se mostra bem flexível: é possível utilizar as combinações Flash e Teleporte, Flash e Incendiar e Flash e Barreira sem afetar o jogo negativamente. Sobre as runas, o Primeiro Ataque é uma alternativa recorrente entre os jogadores. No entanto, vale ressaltar que as runas e os feitiços podem ser alteradas conforme as necessidades da partida atual.

Primeiro Ataque

Atualmente, Primeiro Ataque é a principal escolha do Forjador de Estrelas. A runa concede dano adicional e uma quantia de ouro. Na árvore de habilidades primária, as escolhas são "Calçados Mágicos", "Pulverizador de Tropas" e "Perspicácia Cósmica". Já na secundária, "Foco Absoluto" e "Tempestade Crescente".

Exemplos de builds

Bastão das Eras é o item Mítico mais escolhido até o momento para o Aurelion Sol. Oferecendo vida, mana e poder de habilidade, ele concede tudo o que o campeão precisa para durar bastante nas lutas em equipe. Cetro de Cristal de Rylai e Cajado do Arcanjo são dois artefatos que também aparecem nas builds do Forjador de Estrelas com frequência. Em relação às botas, Sapatos do Feiticeiro é a principal alternativa.

É válido ressaltar que, apesar dos exemplos abaixo, as builds, bem como os feitiços de invocador e as runas, não são imutáveis. Por essa razão, sinta-se à vontade para realizar as mudanças de acordo com o seu adversário de rota ou com base nas necessidades da partida atual. Veja, a seguir, modelos de builds para o Forjador de Estrelas:

Início

Itens Míticos e essenciais

Exemplo de build final e itens situacionais

Dicas

Ao utilizar o seu Voo Astral (W), tome cuidado. Se for usar a habilidade de forma agressiva, verifique o minimapa antes. Utilize a skill com sabedoria, porque ela é uma ótima ferramenta para iniciar ataques ou fugir de emboscadas;

O seu Voo Astral (W) é também um bom recurso para vagar pelo mapa. Dessa forma, sempre que possível, utilize a habilidade para aumentar a pressão em outras rotas e ajudar aliados;

Durante as lutas em equipe, utilizar o combo Singularidade (E) e Estrela Cadente/Os Céus Caem (R) é uma ótima forma de causar bastante dano de uma única vez;

Fique atento ao utilizar o Sopro de Luz (Q), uma vez que o Forjador de Estrelas perde parte de sua mobilidade ao usar a habilidade;

Nas lutas em equipe, sempre tenha um bom posicionamento para aplicar controle de grupo com a ultimate e a sua terceira habilidade;

Counters

Fizz: o Trapaceiro das Marés é um oponente chato de se enfrentar, uma vez que possui alta mobilidade graças ao seu Ataque do Ouriço (Q) e Brincalhão/Trapaceiro. Além disso, ele é capaz de causar muito dano em alvos frágeis, como o Forjador de Estrelas;

o Trapaceiro das Marés é um oponente chato de se enfrentar, uma vez que possui alta mobilidade graças ao seu Ataque do Ouriço (Q) e Brincalhão/Trapaceiro. Além disso, ele é capaz de causar muito dano em alvos frágeis, como o Forjador de Estrelas; Zed: o Mestre das Sombras, assim como o Fizz e a Ahri, consegue sair facilmente das investidas do Aurelion ao utilizar a Sombra Viva (W) ou a sua ultimate. Para finalizar, o dragão celestial possui poucos recursos para se defender de uma ofensiva do ninja;

o Mestre das Sombras, assim como o Fizz e a Ahri, consegue sair facilmente das investidas do Aurelion ao utilizar a Sombra Viva (W) ou a sua ultimate. Para finalizar, o dragão celestial possui poucos recursos para se defender de uma ofensiva do ninja; Ahri: a Raposa de Nove Caudas é uma adversária veloz graças ao seu Ímpeto Espiritual (R). Dito isso, ela consegue se aproximar sem dificuldades e lançar o seu Encanto (E) no Aurelion Sol, deixando-o em uma situação complicada;