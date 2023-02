Como jogar GTA RP? Veja passo a passo para baixar o FiveM no PC

Confira, a seguir, um passo a passo para instalar e usar o programa. Vale lembrar que GTA RP envolve modificações criadas por terceiros, o que viola as normas da produtora do game original e pode gerar diversas punições. Cabe ao jogador avaliar o risco.

Cidade Alta é um dos principais servidores disponíveis em GTA RP

Como baixar o FiveM no PC

Passo 1. A primeira etapa é acessar o site do FiveM (https://fivem.net/) e, em seguida, realizar o download do programa através do botão localizado na página inicial;

Para baixar FiveM basta acessar o site oficial do programa

Passo 2. Serão apresentados os termos de uso da plataforma. Leia e, caso concorde, prossiga com a instalação clicando em "Sure, I Agree". É necessário estar de acordo com o documento para utilizar o programa;

Não é possível realizar o download de FiveM sem concordar com os termos do programa

Passo 3. O download do arquivo .exe começará automaticamente. Após o download, execute o arquivo para iniciar a instalação do FiveM na máquina;

Para começar a instalação, é preciso executar o arquivo do programa

Passo 4. Siga o passo a passo indicado do instalador;

Assim que o arquivo for executado a instalação de FiveM será iniciada

Passo 5. Quando solicitado, acesse a pasta raiz do jogo GTA V e selecione o arquivo executável do jogo. Assim, o FiveM será capaz de realizar as modificações no game;

O arquivo executável do jogo GTA V fica localizado dentro da pasta raiz do game

Passo 6. Após a instalação, o programa abrirá automaticamente. Faça o login em sua conta ou, caso não tenha, realize o seu registro na plataforma;

É possível realizar o registro no FiveM diretamente pelo programa

Passo 7. Por fim, a página inicial do FiveM será aberta. Você pode acessar os diferentes servidores de GTA RP acessando a aba “Jogar” da plataforma.

Todos os servidores disponíveis de GTA RP estarão listados na aba "Jogar" do programa FiveM

O FiveM é seguro?

Embora o processo de instalação do programa seja simples e bastante rápido, muitos usuários têm dúvidas em relação à segurança da plataforma FiveM, além de como encontrar e acessar os servidores do GTA RP.

Quanto à segurança, vale ressaltar que, mesmo que seja uma plataforma inofensiva para baixar, o FiveM se trata de um servidor de terceiros que realiza modificações no jogo – e, consequentemente, viola os termos de serviço da Rockstar.

Por isso, ao jogar GTA RP, o jogador não apenas se expõe a um universo extraoficial da franquia, como também pode ser punido com advertências ou até banimento de sua conta Rockstar Social Club, o que vai impactar seu progresso em todos os jogos da desenvolvedora. Por isso, cabe ao player tomar a decisão final sobre os prós e contras e definir se vale a pena ou não jogar a versão roleplay de GTA.

Como entrar em um servidor?

No servidor NoPixel é preciso se inscrever pelo site oficial e esperar a resposta da entrevista antes de poder acessar o jogo.

Para acessar um servidor, basta acessar a aba “Jogar” do FiveM. Nela, uma lista de servidores será apresentada ao jogador, que poderá escolher em qual deles deseja se aventurar. Porém, é importante estar atento, pois alguns servidores têm a necessidade de realizar entrevistas para ser aceito e fazer parte do jogo. O NoPixel, um dos mais famosos, é um exemplo – para jogar nele, é preciso se inscrever pelo site oficial e esperar a resposta da entrevista.