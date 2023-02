Como mudar a cor da localização no Instagram

É possível colocar adesivo de localização com cores diferentes no Instagram. A opção pode ser feita pelo aplicativo tanto no celular Android, quanto no iPhone (iOS), e está disponível no menu de texto dos stories na plataforma. Assim, para fazer isso, é preciso recorrer a um truque pouco conhecido em vez de selecionar diretamente o adesivo usual recomendado pela plataforma. O recurso é útil para quem deseja fazer stories mais customizados, com ícones compatíveis com as cores das imagens publicadas. A seguir, veja como mudar a cor do adesivo de localização no Instagram.