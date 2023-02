Como mudar a data de nascimento no Twitter

É possível alterar a data de nascimento no Twitter pelo aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). O recurso é útil, por exemplo, para os usuários que cometeram um erro ao criar uma conta na rede social. No entanto, vale ressaltar que a informação só poderá ser alterada algumas vezes e que o fornecimento constante de dados incorretos pode afetar a conta. Por isso é importante fazer a troca com atenção e parcimônia. A mudança pode ser interessante para que o algoritmo do microblog personalize os conteúdos e anúncios exibidos de acordo com a faixa etária de cada usuário. Confira, no tutorial abaixo, como mudar data de nascimento no Twitter.