Como pagar corridas no Uber com PicPay

Agora é possível pagar viagens no Uber utilizando o PicPay como método de pagamento. A novidade está disponível desde o final de janeiro de 2023 em todo o território nacional, e pode ser acessada no aplicativo para Android e iPhone (iOS). Para utilizar esse método de pagamento, basta selecionar a opção “PicPay”, e o valor da corrida será descontado do seu saldo disponível. Ainda, caso não haja saldo, o pagamento será, então, realizado via cartão que esteja cadastrado na sua carteira digital. Confira, agora, como pagar viagem da Uber com o PicPay.