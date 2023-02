O Google Acadêmico é um buscador para pesquisas científicas que permite encontrar referências bibliográficas. O diferencial do software é que ele busca somente em repositórios de editoras, universidades ou sites acadêmicos. Por isso, o mecanismo de busca especializado — também conhecido como Google Científico — pode facilitar a produção de trabalhos acadêmicos, TCCs, monografias e dissertações. Para conseguir resultados ainda mais eficazes, os usuários podem aproveitar recursos como biblioteca, gerador automático de citações, pesquisa avançada e os filtros de publicações. O TechTudo ensina a seguir como pesquisar no Google Acadêmico.

1 de 17 Tutorial ensina como pesquisar no Google Acadêmico; aprenda — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo Tutorial ensina como pesquisar no Google Acadêmico; aprenda — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

📝 Como usar o Google Acadêmico no TCC? Comente no Fórum do TechTudo

Como pesquisar no Google Acadêmico

Passo 1. Acesse o site do Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/) no navegador e digite o termo de pesquisa desejado no campo de busca. Neste exemplo, usamos “Fotografia e design”;

2 de 17 Barra de busca do Google Acadêmico em destaque — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Barra de busca do Google Acadêmico em destaque — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 2. Outra opção é a busca avançada do Google Acadêmico. Para acessá-la, basta clicar no menu no canto superior esquerdo da tela. Será aberta uma nova caixa. Nela, é possível buscar artigos por meio de uma palavra ou frase exata. Você ainda pode pesquisar artigos que não possuam uma palavra específica e procurar documentos pelo nome do autor, data ou local de publicação;

3 de 17 Busca avançada do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Busca avançada do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 3. Em seguida, será exibida a tela de resultados. As duas primeiras linhas fornecem informações bibliográficas essenciais, como título, autor e ano de publicação. Do lado direito, é possível visualizar se o documento está no formato PDF e, ao clicar, ser redirecionado para o arquivo completo. Nos próximos itens, vamos explorar outros recursos da página de resultados;

4 de 17 Desvendando as informações da página de resultados do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Desvendando as informações da página de resultados do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 4. Do lado direito você encontra os filtros disponíveis para refinar a pesquisa. O primeiro deles é sobre o ano de publicação dos documentos. É possível filtrar as publicações mais atuais ou configurar um período de busca para limitar o número de resultados;

5 de 17 Filtro de data de publicação em destaque no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Filtro de data de publicação em destaque no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 5. Depois, é possível ordenar os resultados da busca por relevância ou por data. Além disso, você pode definir se serão exibidos apenas documentos em português ou em qualquer idioma. Ao optar por “qualquer tipo de arquivo”, ainda é possível selecionar o checkbox para incluir patentes ou citações;

6 de 17 Filtros do Google Acadêmico em destaque — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Filtros do Google Acadêmico em destaque — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 6. Vale destacar que, ao optar por “artigos de revisão”, o checkbox para incluir patentes ou citações desaparece. Os artigos de revisão são aqueles que testam os resultados originalmente descritos em outro artigo;

7 de 17 Opção “artigos de revisão” do Google Acadêmico não inclui o filtro de patentes ou citações — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Opção “artigos de revisão” do Google Acadêmico não inclui o filtro de patentes ou citações — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 7. Por fim, o último recurso dos filtros possibilita configurar um alerta para os assuntos de seu interesse. Fazendo isso, você será notificado por e-mail sempre que um artigo novo for indexado ao Google Acadêmico. Basta clicar na opção “Criar alerta” para ser redirecionado para a página de configuração;

8 de 17 Opção para criar um alerta sobre um termo de busca específico no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Opção para criar um alerta sobre um termo de busca específico no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 8. Em uma nova tela de configurações, informe o e-mail utilizado para receber o alerta e o tópico de seu interesse. Marque o checkbox se deseja receber resultados menos relevantes. Em seguida, clique no botão “Criar alerta”;

9 de 17 Configurando o recebimento de alerta por e-mail no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Configurando o recebimento de alerta por e-mail no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 9. Para acessar os seus alertas, vá até o menu no canto superior esquerdo da tela e selecione a opção “Alertas”;

10 de 17 Acesso aos alertas por meio do menu principal do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Acesso aos alertas por meio do menu principal do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 10. Na lista que aparecerá na tela, localize a opção “Cancelar” para interromper o envio de e-mail sobre determinado termo de busca;

11 de 17 Pesquisador pode cancelar, quando quiser, o recebimento de e-mails do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Pesquisador pode cancelar, quando quiser, o recebimento de e-mails do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 11. Novamente na página de resultados, é possível expandir a pesquisa sobre um determinado assunto selecionando a opção “artigos relacionados”;

12 de 17 Opção “artigos relacionados” amplia a pesquisa do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Opção “artigos relacionados” amplia a pesquisa do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 12. Depois de clicar sobre ela, será exibida uma lista de artigos semelhantes em cada resultado de busca;

13 de 17 Lista com artigos semelhantes em cada resultado de busca — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Lista com artigos semelhantes em cada resultado de busca — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 13. Ao clicar em “Citar”, uma janela pop-up apresentará as referências do artigo automaticamente dentro das normas da ABNT. O recurso também inclui links para exportar os dados de citação, por exemplo, na extensão BibTeX;

14 de 17 Google acadêmico fornece as referências do artigo automaticamente — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Google acadêmico fornece as referências do artigo automaticamente — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 14. O usuário pode guardar as publicações na biblioteca do buscador para ler mais tarde. Basta clicar na opção “salvar”, selecionar a opção “lista de leitura” e clicar no botão “Concluído”;

15 de 17 Adicionando publicações à biblioteca do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Adicionando publicações à biblioteca do Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 15. Outra opção é criar uma lista de leitura personalizada. Neste exemplo, criamos uma lista chamada "Fotografia" e em seguida clicamos no botão “Concluído”;

16 de 17 Criando uma lista de leitura personalizada no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Criando uma lista de leitura personalizada no Google Acadêmico — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 16. É possível acessar os arquivos salvos clicando em “Minha biblioteca”, no canto superior esquerdo. Para facilitar a busca, é possível filtrar pelo ano de publicação ou selecionar uma das listas de leitura.

17 de 17 Acesse os arquivos salvos em sua biblioteca — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Acesse os arquivos salvos em sua biblioteca — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Com informações de Google Scholar Search Help e Paperpile.

Veja também: Conta de água cara? Cinco apps ajudam a economizar