Como postar em mais de uma conta do Instagram ao mesmo tempo

O Instagram, rede social disponível para Android e iPhone (iOS), permite que os usuários postem em mais de uma conta ao mesmo tempo desde 2019. O processo pode ser feito com as publicações do feed, usando um recurso nas opções de personalização do post. A ferramenta permite publicar em todas as contas que estejam adicionadas no aplicativo e pode ser especialmente útil para quem tem, por exemplo, um perfil profissional e outro pessoal e deseja realizar posts em comum. A seguir, confira as etapas para realizar uma postagem em mais de uma conta do Instagram ao mesmo tempo.