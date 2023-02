Como recuperar seu e-mail Outlook e senha

📝 Como saber se um e-mail que recebi é fake ou spam? Descubra no Fórum do TechTudo

Passo 1. Acesse a página de e-mail do Outlook e selecione a opção “Não consegue acessar sua conta?”;

Acesse a página de login do Outlook pelo computador — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Selecione a opção para recuperar a senha do Outlook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Digite o e-mail ou o número de telefone cadastrado no Outlook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Com e-mail de recuperação

Passo 1. Caso já tenha um e-mail de recuperação cadastrado na conta do Outlook , marque a caixa de texto. Confirme digitando o e-mail completo e clique em “Enviar Código”;

Passo 2. A Microsoft vai enviar para o e-mail de recuperação cadastrado um código que deve ser digitado no campo de segurança no site do Outlook, na etapa seguinte. Confirme em “Próximo”;