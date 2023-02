É possível remover fundo de foto pelo iPhone ( iOS ) sem instalar aplicativos de terceiros. Por meio de uma função que poucos conhecem do app Arquivos , é possível deletar o plano de fundo das imagens salvas no Rolo da Câmera, deixando apenas o objeto principal estampado sobre uma área transparente. A função é útil para fazer figurinhas ou sobreposições em montagens, por exemplo, e o usuário pode baixar o novo arquivo sem alterar a foto original. Confira, a seguir, como remover fundo de foto no iPhone sem instalar apps.

1 de 7 Como remover fundo de foto no iPhone sem instalar apps — Foto: Letícia Merotto/TechTudo Como remover fundo de foto no iPhone sem instalar apps — Foto: Letícia Merotto/TechTudo

Como remover fundo de foto pelo iPhone

Passo 1. Acesse o app Fotos, que mantém as imagens salvas no seu celular, e abra a foto desejada. Então, toque no ícone de compartilhamento, no canto inferior esquerdo;

2 de 7 Veja como compartilhar uma foto do Rolo da Câmera do iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como compartilhar uma foto do Rolo da Câmera do iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione a opção “Salvar em Arquivos” e escolha a pasta desejada dentro do app. Você pode selecionar várias imagens para salvá-las de uma só vez;

3 de 7 iPhone permite salvar fotos no app Arquivos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes iPhone permite salvar fotos no app Arquivos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Abra o app Arquivos e acesse a pasta em que salvou a imagem;

4 de 7 É possível acessar várias pastas no app Arquivos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível acessar várias pastas no app Arquivos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Com a pasta aberta, toque nos três pontinhos de opções no canto superior direito e vá em “Selecionar”;

5 de 7 É preciso selecionar as fotos para fazer o procedimento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso selecionar as fotos para fazer o procedimento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Selecione as fotos das quais deseja remover o fundo — essa seleção deve ser feita mesmo que você realize o procedimento em uma só imagem. Em seguida, toque nos três pontinhos de opções do canto inferior direito e selecione “Remover fundo”;

6 de 7 Veja como remover fundo de imagem no iPhone pelo app Arquivos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como remover fundo de imagem no iPhone pelo app Arquivos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. O aplicativo criará, imediatamente, novos arquivos com as imagens com o fundo removido. Abra a foto e toque no ícone de compartilhamento para salvar no rolo da câmera ou para enviar por e-mail ou redes sociais.

7 de 7 Veja foto com fundo removido no iPhone pelo app Arquivos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja foto com fundo removido no iPhone pelo app Arquivos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

